PREMIAÇÃO

Médico baiano alvo de operação da PF toma posse na Academia Brasileira de Ciências

Cirurgião Gabriel Almeida foi alvo de operação contra produção ilegal de Mounjaro

Maysa Polcri

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 16:19

Médico baiano foi alvo Crédito: Divulgação

O médico baiano Gabriel Almeida tomou posse na Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura (ABRASCI), em cerimônia realizada no Congresso Nacional, em Brasília, na segunda-feira (8). O cirurgião foi alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga uma rede dedicada à produção, fracionamento e comercialização clandestina de canetas emagrecedoras.

Durante a solenidade, Gabriel Almeida assumiu a cadeira 308, que tem como patrono o cientista Luc Montagnier, Prêmio Nobel responsável pela descoberta do HIV. O baiano é médico formado pela Universidade Estadual de Alagoas (2005) e tem formação em Cirurgia Geral. Ele acumula mais de 755 mil seguidores em uma rede social, onde publica vídeos sobre medicina e emagrecimento.

Médico Gabriel Almeida 1 de 14

Há duas semanas, o médico foi alvo de uma operação policial que ganhou destaque em todo o Brasil. De acordo com a PF, o grupo de investigados mantinha uma estrutura de fabricação em condições incompatíveis com padrões sanitários, realizando envase, rotulagem e distribuição do produto de forma irregular. A polícia diz ter encontrado indícios de produção em série em escala industrial, o que não é permitido para manipulação magistral de medicamentos.

A defesa do médico divulgou uma nota em que enfatizou que Gabriel não fabrica, não manipula e não rotula qualquer espécie de medicamento. "A acusação de que ele seria responsável pela produção de fármacos é fática e tecnicamente impossível, visto que sua atuação profissional se restringe, exclusivamente, à medicina clínica e à docência. A relação do Dr. Gabriel Almeida com a substância tirzepatida (princípio ativo do Mounjaro) é estritamente científica e acadêmica", afirmam.