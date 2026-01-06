Acesse sua conta
Aluno morre após ser perseguido e esfaqueado dentro de academia; veja vídeo

Ataque começa no estacionamento da unidade, vítima corre em busca de socorro, mas é seguido por Lucas e recebe a quinta facada dentro da academia

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 15:48

Aluno morre após ser perseguido e esfaqueado dentro de academia
Aluno é morto em academia com cinco facadas; agressor é preso em flagrante Crédito: Reprodução

Um homem morreu após ser atingido por cinco facadas em uma academia de Londrina. A vítima, David Schmidt Prado, 37 anos, tinha acabado de treinar quando foi surpreendida no estacionamento da unidade por Lucas Wancler Ferreira dos Santos, 30, que já o aguardava no local. Imagens do circuito de segurança mostram os dois trocando algumas palavras e, em seguida, Lucas, que também é aluno do estabelecimento, parte para o ataque. O agressor foi preso em flagrante e autuado por homicídio qualificado.

David chega a correr em direção à academia em busca de socorro, mas é seguido por Lucas e recebe a quinta facada dentro do estabelecimento. A vítima chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu e morreu no local . Ele foi atingido nas regiões do abdômen e tórax. O ataque ocorreu no final da tarde dessa segunda-feira (5), na Rua Prefeito Faria Lima, na zona oeste de Londrina.

Aluno morre após ser perseguido e esfaqueado dentro de academia

David morreu após ser perseguido e esfaqueado dentro de academia por Reprodução
Lucas golpeou a vítima com cinco facadas por Reprodução
Lucas (de camisa azul) ficou aguardando David sair da academia no estacionamento por Reprodução
Lucas chegou a conversar com David antes de dar as facadas por Reprodução
David ainda tenta correr em busca de socorro, mas é perseguido por Lucas por Reprodução
Primeiras facadas foram desferidas no estacionamento da academia por Reprodução
Primeiras facadas foram desferidas no estacionamento da academia por Reprodução
David entrou na academia pedindo socorro e foi surpreendido por Lucas, que desferiu a quinta facada no local por Reprodução
David entrou na academia pedindo socorro e foi surpreendido por Lucas, que desferiu a quinta facada no local por Reprodução
Policial a paisana que treinava no momento do ataque conteve Lucas, que foi preso em flagrante por Reprodução
Lucas foi preso em flagrante e autuado por homicídio qualificado por Reprodução
Lucas foi preso em flagrante e autuado por homicídio qualificado por Reprodução
1 de 12
David morreu após ser perseguido e esfaqueado dentro de academia por Reprodução

A academia funcionava normalmente no momento da perseguição. Ao ver o aluno entrar com a camisa toda ensanguentada na unidade, colegas começam gritar para que uma ambulância fosse acionada para socorrer a vítima, mas são surpreendidos com a chegada de Lucas, que vai na direção de David e consegue desferir mais um golpe. As agressões só cessaram após um policial à paisana, que treinava no local no momento, render o agressor.

De acordo com informações do 5º Batalhão da Polícia Militar (5º BPM), ao perceber a vítima entrando na academia pedindo socorro, o policial inicialmente acreditou se tratar de uma tentativa de roubo e sacou sua arma. Em seguida, ao identificar o agressor portando uma faca, ele fez a abordagem até que chegasse a equipe policial.

Segundo a Polícia Civil, David foi vítima de uma emboscada motivada por ciúmes. Responsável pelo caso, o delegado Vitor Dutra informou que as apurações apontaram que David "teria tido um caso" com a companheira de Lucas. No entanto, não foram divulgados mais detalhes sobre o caso.

As investigações apontam ainda que o agressor aguardou a vítima sair da academia e se aproximou de forma dissimulada, escondendo a faca atrás do corpo para evitar que a vítima percebesse a arma. De acordo com o delegado, a análise das imagens de segurança, aliada aos depoimentos de testemunhas, demonstra que não se tratou de um ato impulsivo.

“A sequência lógica e temporal dos fatos evidencia uma conduta consciente, progressiva e orientada à produção do resultado morte”, afirmou. Ainda segundo o delegado, o agressor perseguiu a vítima mesmo após reiteradas tentativas de fuga, inclusive pulando a grade da recepção da academia, o que reforça a gravidade da ação e o risco a terceiros.

A polícia apreendeu no local a faca utilizada no crime, os celulares da vítima e do autor das facadas, um tênis branco com marcas de sangue, um relógio, uma pulseira e a chave de um veículo que estava com o agressor no momento da abordagem.

Em nota, a academia informou que não teve qualquer participação ou responsabilidade sobre o ocorrido e que, assim que tomou conhecimento do fato, acionou imediatamente as autoridades competentes. O estabelecimento lamentou a morte de um de seus alunos, manifestou solidariedade à família e agradeceu a atuação do policial que interveio na situação. Em sinal de luto, a academia permaneceu fechada nesta terça-feira (6), com previsão de retomada das atividades na quarta-feira (7).

