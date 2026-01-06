VIOLÊNCIA

Aluno morre após ser perseguido e esfaqueado dentro de academia; veja vídeo

Ataque começa no estacionamento da unidade, vítima corre em busca de socorro, mas é seguido por Lucas e recebe a quinta facada dentro da academia

Perla Ribeiro

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 15:48

Aluno é morto em academia com cinco facadas; agressor é preso em flagrante Crédito: Reprodução

Um homem morreu após ser atingido por cinco facadas em uma academia de Londrina. A vítima, David Schmidt Prado, 37 anos, tinha acabado de treinar quando foi surpreendida no estacionamento da unidade por Lucas Wancler Ferreira dos Santos, 30, que já o aguardava no local. Imagens do circuito de segurança mostram os dois trocando algumas palavras e, em seguida, Lucas, que também é aluno do estabelecimento, parte para o ataque. O agressor foi preso em flagrante e autuado por homicídio qualificado.

David chega a correr em direção à academia em busca de socorro, mas é seguido por Lucas e recebe a quinta facada dentro do estabelecimento. A vítima chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu e morreu no local . Ele foi atingido nas regiões do abdômen e tórax. O ataque ocorreu no final da tarde dessa segunda-feira (5), na Rua Prefeito Faria Lima, na zona oeste de Londrina.

A academia funcionava normalmente no momento da perseguição. Ao ver o aluno entrar com a camisa toda ensanguentada na unidade, colegas começam gritar para que uma ambulância fosse acionada para socorrer a vítima, mas são surpreendidos com a chegada de Lucas, que vai na direção de David e consegue desferir mais um golpe. As agressões só cessaram após um policial à paisana, que treinava no local no momento, render o agressor.

De acordo com informações do 5º Batalhão da Polícia Militar (5º BPM), ao perceber a vítima entrando na academia pedindo socorro, o policial inicialmente acreditou se tratar de uma tentativa de roubo e sacou sua arma. Em seguida, ao identificar o agressor portando uma faca, ele fez a abordagem até que chegasse a equipe policial.

Segundo a Polícia Civil, David foi vítima de uma emboscada motivada por ciúmes. Responsável pelo caso, o delegado Vitor Dutra informou que as apurações apontaram que David "teria tido um caso" com a companheira de Lucas. No entanto, não foram divulgados mais detalhes sobre o caso.

As investigações apontam ainda que o agressor aguardou a vítima sair da academia e se aproximou de forma dissimulada, escondendo a faca atrás do corpo para evitar que a vítima percebesse a arma. De acordo com o delegado, a análise das imagens de segurança, aliada aos depoimentos de testemunhas, demonstra que não se tratou de um ato impulsivo.

“A sequência lógica e temporal dos fatos evidencia uma conduta consciente, progressiva e orientada à produção do resultado morte”, afirmou. Ainda segundo o delegado, o agressor perseguiu a vítima mesmo após reiteradas tentativas de fuga, inclusive pulando a grade da recepção da academia, o que reforça a gravidade da ação e o risco a terceiros.

A polícia apreendeu no local a faca utilizada no crime, os celulares da vítima e do autor das facadas, um tênis branco com marcas de sangue, um relógio, uma pulseira e a chave de um veículo que estava com o agressor no momento da abordagem.