Carta do Baralho Cigano desta terça (18 de novembro) é O Urso: dia promete ciúmes e atitudes protetoras em excesso, tenha cuidado

É preciso ter força, proteção e necessidade de manter o controle emocional

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 00:15

Baralho cigano
Baralho cigano Crédito: Shutterstock

A carta do Urso, número 15 do baralho cigano, chega com a energia da autodefesa e do poder pessoal. Ela representa determinação, coragem e domínio das próprias emoções. Nesta terça-feira, será importante agir com firmeza, mas sem deixar que a impulsividade tome conta.

O Urso fala sobre liderança e instinto. No trabalho, indica disputas de espaço ou decisões que exigem postura firme. Use a força com sabedoria e não entre em conflitos desnecessários. No amor, pode haver ciúmes ou atitudes protetoras em excesso, lembre-se de que cuidado não é controle.

Espiritualmente, o Urso simboliza força interior e instinto de sobrevivência. Ele lembra que proteger o que se ama é nobre, mas preservar a paz também é um ato de poder.

Conselho do dia: mantenha-se firme, mas sereno. O Urso ensina que a verdadeira força é aquela que sabe quando agir e quando apenas observar.

