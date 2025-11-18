TAROT CIGANO

Carta do Baralho Cigano desta terça (18 de novembro) é O Urso: dia promete ciúmes e atitudes protetoras em excesso, tenha cuidado

É preciso ter força, proteção e necessidade de manter o controle emocional

f f

Fernanda Varela

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 00:15

Baralho cigano Crédito: Shutterstock

A carta do Urso, número 15 do baralho cigano, chega com a energia da autodefesa e do poder pessoal. Ela representa determinação, coragem e domínio das próprias emoções. Nesta terça-feira, será importante agir com firmeza, mas sem deixar que a impulsividade tome conta.

O Urso fala sobre liderança e instinto. No trabalho, indica disputas de espaço ou decisões que exigem postura firme. Use a força com sabedoria e não entre em conflitos desnecessários. No amor, pode haver ciúmes ou atitudes protetoras em excesso, lembre-se de que cuidado não é controle.

Baralho cigano 1 de 13

Espiritualmente, o Urso simboliza força interior e instinto de sobrevivência. Ele lembra que proteger o que se ama é nobre, mas preservar a paz também é um ato de poder.