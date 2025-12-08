ASTROLOGIA

Amor à vista? 3 signos vivem um recomeço poderoso nos relacionamentos ainda hoje (8 de dezembro)

Dia traz clareza emocional e abre caminhos afetivos para quem estava confuso ou preso em ciclos antigos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 12:00

Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia Crédito: Reprodução

Sim, o céu nesta segunda-feira (08) está muito mais romântico do que parece. A energia do dia favorece conversas sinceras, reconexões e novos inícios no campo afetivo.

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase 1 de 12

Veja como cada signo recebe isso:

Câncer

O coração encontra paz. Você resolve algo emocional e dá início a um recomeço muito mais leve.

Libra

O dia abre espaço para reconciliação, acordos e conversas amorosas que exigem clareza mas também carinho.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar 1 de 12

Peixes

Você inicia um processo de cura interna que desemboca no amor. Há encontros, ou reencontros, chegando.