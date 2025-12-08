Amor à vista? 3 signos vivem um recomeço poderoso nos relacionamentos ainda hoje (8 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 12:00
Sim, o céu nesta segunda-feira (08) está muito mais romântico do que parece. A energia do dia favorece conversas sinceras, reconexões e novos inícios no campo afetivo.
O coração encontra paz. Você resolve algo emocional e dá início a um recomeço muito mais leve.
O dia abre espaço para reconciliação, acordos e conversas amorosas que exigem clareza mas também carinho.
Peixes
Você inicia um processo de cura interna que desemboca no amor. Há encontros, ou reencontros, chegando.
E os outros signos? Todos recebem movimento, mas esses três vivem algo especial no amor.