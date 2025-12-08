Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Amor à vista? 3 signos vivem um recomeço poderoso nos relacionamentos ainda hoje (8 de dezembro)

Dia traz clareza emocional e abre caminhos afetivos para quem estava confuso ou preso em ciclos antigos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 12:00

Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia
Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia Crédito: Reprodução

Sim, o céu nesta segunda-feira (08) está muito mais romântico do que parece. A energia do dia favorece conversas sinceras, reconexões e novos inícios no campo afetivo.

Leia mais

Imagem - Wagner Moura é indicado ao Globo de Ouro 2026 e aumenta chances rumo ao Oscar

Wagner Moura é indicado ao Globo de Ouro 2026 e aumenta chances rumo ao Oscar

Imagem - Dança dos Famosos 2025: Confira quem venceu a competição

Dança dos Famosos 2025: Confira quem venceu a competição

Imagem - Dia de sorte: 5 signos recebem um empurrão do Universo para prosperar nesta segunda (8 de dezembro)

Dia de sorte: 5 signos recebem um empurrão do Universo para prosperar nesta segunda (8 de dezembro)

O que cada signo atrai quando está na sua melhor fase

Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock
Touro: Relações leais e estáveis que fortalecem sua segurança. por Shutterstock
Gêmeos: Gente curiosa, inteligente e aberta a novas ideias. por Shutterstock
Câncer: Pessoas afetuosas que valorizam seu cuidado genuíno. por Shutterstock
Leão: Oportunidades que destacam seu brilho natural. por Shutterstock
Virgem: Situações que reconhecem seu esforço e competência. por Shutterstock
Libra: Conexões harmoniosas e relações equilibradas. por Shutterstock
Escorpião: Pessoas profundas que buscam entrega verdadeira. por Shutterstock
Sagitário: Experiências que ampliam horizontes e trazem leveza. por Shutterstock
Capricórnio: Parcerias sólidas e caminhos de crescimento real. por Shutterstock
Aquário: Gente autêntica que incentiva liberdade e inovação. por Shutterstock
Peixes: Pessoas sensíveis que respeitam seu mundo interno. por Shutterstock
1 de 12
Áries: Pessoas inspiradas pela sua coragem e energia contagiante. por Shutterstock

  • Veja como cada signo recebe isso:

  • Câncer

O coração encontra paz. Você resolve algo emocional e dá início a um recomeço muito mais leve.

  • Libra

O dia abre espaço para reconciliação, acordos e conversas amorosas que exigem clareza mas também carinho.

O comportamento tóxico que cada signo precisa abandonar

Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Insistir em relações ou rotinas que já não fazem sentido. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Espalhar energia instável quando não sabe o que quer. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Usar sensibilidade como forma de manipular o clima. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Transformar feridas em necessidade de validação constante. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Criticar mais do que contribuir. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Fugir de conversas difíceis. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Pressupor intenções ocultas onde não há. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Desistir quando exige comprometimento real. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Colocar metas acima de vínculos humanos. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Criar distância para evitar vulnerabilidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Ignorar limites até perder o próprio eixo. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Agir antes de avaliar consequências. por Shutterstock/Reprodução

Leia mais

Imagem - Dia 8 de dezembro é feriado? Saiba mais sobre a data

Dia 8 de dezembro é feriado? Saiba mais sobre a data

Imagem - 5 signos que vão atrair sorte no amor durante toda a semana (entre 8 e 14 de dezembro)

5 signos que vão atrair sorte no amor durante toda a semana (entre 8 e 14 de dezembro)

Imagem - 3 signos desbloqueiam riqueza e atraem abundância financeira nesta semana (8 a 14 de dezembro)

3 signos desbloqueiam riqueza e atraem abundância financeira nesta semana (8 a 14 de dezembro)

Peixes

Você inicia um processo de cura interna que desemboca no amor. Há encontros, ou reencontros, chegando.

E os outros signos? Todos recebem movimento, mas esses três vivem algo especial no amor.

Leia mais

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta segunda (8) prometem sorte e prosperidade

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta segunda (8) prometem sorte e prosperidade

Imagem - Fabiano Moraes vence a Prova de Fogo em 'A Fazenda 17'; descubra quem foi para a baia

Fabiano Moraes vence a Prova de Fogo em 'A Fazenda 17'; descubra quem foi para a baia

Imagem - Quem é MC Cabelinho, cantor que sofreu tentativa de assalto após show em Salvador

Quem é MC Cabelinho, cantor que sofreu tentativa de assalto após show em Salvador

LEIA MAIS SOBRE O CASO

O universo já avisou: qual o dia da sorte desta semana (8 a 14 de dezembro) para cada signo

Prepare-se: esta semana (entre 8 e 14 de dezembro) fecha ciclos e abre caminhos inesperados para todos os signos

A segunda-feira (8 de dezembro) começa com impulso decisivo: mudanças ganham ritmo e atitudes fazem diferença

Anjo da Guarda desta segunda (8 de dezembro) anuncia para 2 signos: o reencontro que o destino marcou vai acontecer, não há como evitar

Carta do Baralho Cigano desta segunda-feira (8 de dezembro) é A Torre: tudo o que for edificado agora terá bases firmes para o futuro

Tags:

Signo Loteria Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Número da Sorte Sorte

Mais recentes

Imagem - Marido de Isabel Veloso atualiza quadro de saúde da influenciadora e faz desabafo sobre vazamento de fotos: 'Invasão dolorosa'

Marido de Isabel Veloso atualiza quadro de saúde da influenciadora e faz desabafo sobre vazamento de fotos: 'Invasão dolorosa'
Imagem - Cantor Leonardo é internado em hospital de luxo em Goiânia; Poliana Rocha explica motivo

Cantor Leonardo é internado em hospital de luxo em Goiânia; Poliana Rocha explica motivo
Imagem - Anjo da Abundância toca quatro signos hoje (8 de dezembro) com força inesperada

Anjo da Abundância toca quatro signos hoje (8 de dezembro) com força inesperada

MAIS LIDAS

Imagem - CNH sem autoescola: saiba a partir de quando a nova regra começa a valer
01

CNH sem autoescola: saiba a partir de quando a nova regra começa a valer

Imagem - 3 signos vivem uma semana de sorte e boas oportunidades (entre 8 e 14 de dezembro)
02

3 signos vivem uma semana de sorte e boas oportunidades (entre 8 e 14 de dezembro)

Imagem - Autópsias cerebrais revelam um novo culpado pela doença de Alzheimer
03

Autópsias cerebrais revelam um novo culpado pela doença de Alzheimer

Imagem - ‘Juíza Cinquentinha’: TJBA afasta magistrada acusada de cobrar por decisões judiciais
04

‘Juíza Cinquentinha’: TJBA afasta magistrada acusada de cobrar por decisões judiciais