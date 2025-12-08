Victor Fasano processa a Globo após novela O Clone ser incluída no Globoplay; entenda

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 13:48
O ator Victor Fasano está processando a Rede Globo, sua antiga 'casa', por causa da inclusão da novela 'O Clone' (2001) no Globoplay. O artista, que viveu o personagem Tavinho na trama de Gloria Perez, alega que seu contrato não previa a exploração da obra via streaming. As informações são da coluna de Fábia Oliveira no Metrópoles.
Segundo o portal, Victor e a empresa Paisagio Comércio Vídeo Foto, de quem é sócio administrador e que figurou no contrato com a Globo, afirmam que as reexibições da novela estão acontecendo sem os pagamentos devidos. A ação teve início em junho deste ano.
Victor Fasano
Os advogados do ator afirmam que há uma cláusula que previa exploração no meio "internet", mas consideram o termo vago para legitimar a exibição no Globoplay sem novos pagamentos. Também afirmam que o contrato previa a reexibição da novela em modalidades que viessem a existir no futuro, mas apontam ilegalidade dessa cláusula.
Victor Fasano e a Paisagio ainda citam as reexibições no Canal Viva como quebra de contrato. Segundo a defesa do artista, ele recebe o pagamento acordado como licenciamento para o exterior, muito abaixo do acordado em caso de reprises. O ator pede que a Rede Globo seja condenada a pagá-los pela exploração de O Clone no Globoplay e no Canal Viva e solicita que a emissora pague multa contratual por cada quebra de contrato e danos morais.