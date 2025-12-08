NA JUSTIÇA

Victor Fasano processa a Globo após novela O Clone ser incluída no Globoplay; entenda

Ator interpretou Tavinho na trama de Gloria Perez

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 13:48

Victor Fasano interpretou Tavinho em "O Clone" Crédito: Reprodução

O ator Victor Fasano está processando a Rede Globo, sua antiga 'casa', por causa da inclusão da novela 'O Clone' (2001) no Globoplay. O artista, que viveu o personagem Tavinho na trama de Gloria Perez, alega que seu contrato não previa a exploração da obra via streaming. As informações são da coluna de Fábia Oliveira no Metrópoles.

Segundo o portal, Victor e a empresa Paisagio Comércio Vídeo Foto, de quem é sócio administrador e que figurou no contrato com a Globo, afirmam que as reexibições da novela estão acontecendo sem os pagamentos devidos. A ação teve início em junho deste ano.

Os advogados do ator afirmam que há uma cláusula que previa exploração no meio "internet", mas consideram o termo vago para legitimar a exibição no Globoplay sem novos pagamentos. Também afirmam que o contrato previa a reexibição da novela em modalidades que viessem a existir no futuro, mas apontam ilegalidade dessa cláusula.