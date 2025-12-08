Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Victor Fasano processa a Globo após novela O Clone ser incluída no Globoplay; entenda

Ator interpretou Tavinho na trama de Gloria Perez

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 13:48

Victor Fasano interpretou Tavinho em
Victor Fasano interpretou Tavinho em "O Clone" Crédito: Reprodução

O ator Victor Fasano está processando a Rede Globo, sua antiga 'casa', por causa da inclusão da novela 'O Clone' (2001) no Globoplay. O artista, que viveu o personagem Tavinho na trama de Gloria Perez, alega que seu contrato não previa a exploração da obra via streaming. As informações são da coluna de Fábia Oliveira no Metrópoles.

Segundo o portal, Victor e a empresa Paisagio Comércio Vídeo Foto, de quem é sócio administrador e que figurou no contrato com a Globo, afirmam que as reexibições da novela estão acontecendo sem os pagamentos devidos. A ação teve início em junho deste ano.

Victor Fasano

Victor Fasano por Reprodução
Em 2022, Victor Fasano empolgou seus seguidores ao postar um vídeo em que aparece tirando a sunga e exibindo o bumbum nos Lençóis Maranhenses por Victor Fasano
Ana (Cássia Kis), Zeca (Victor Fasano) e Clara (Cláudia Abreu) em "Barriga de aluguel" (1990), de Gloria Perez por Reprodução
Daniela Perez (atriz) e Victor Fasano (ator) na novela "De corpo e alma" por Irineu Barreto/Globo
Victor Fasano por Reprodução
Victor Fasano por Reprodução
Victor Fasano por Reprodução
Victor Fasano por Reprodução
Victor Fasano por Reprodução
Victor Fasano por Reprodução
Victor Fasano por Reprodução
Victor Fasano por Reprodução
Victor Fasano por Reprodução
Victor Fasano por Reprodução
Victor Fasano por Reprodução
1 de 15
Victor Fasano por Reprodução

Os advogados do ator afirmam que há uma cláusula que previa exploração no meio "internet", mas consideram o termo vago para legitimar a exibição no Globoplay sem novos pagamentos. Também afirmam que o contrato previa a reexibição da novela em modalidades que viessem a existir no futuro, mas apontam ilegalidade dessa cláusula.

Victor Fasano e a Paisagio ainda citam as reexibições no Canal Viva como quebra de contrato. Segundo a defesa do artista, ele recebe o pagamento acordado como licenciamento para o exterior, muito abaixo do acordado em caso de reprises. O ator pede que a Rede Globo seja condenada a pagá-los pela exploração de O Clone no Globoplay e no Canal Viva e solicita que a emissora pague multa contratual por cada quebra de contrato e danos morais.

Leia mais

Imagem - Marido de Isabel Veloso atualiza quadro de saúde da influenciadora e faz desabafo sobre vazamento de fotos: 'Invasão dolorosa'

Marido de Isabel Veloso atualiza quadro de saúde da influenciadora e faz desabafo sobre vazamento de fotos: 'Invasão dolorosa'

Imagem - Cantor Leonardo é internado em hospital de luxo em Goiânia; Poliana Rocha explica motivo

Cantor Leonardo é internado em hospital de luxo em Goiânia; Poliana Rocha explica motivo

Imagem - Gilberto Gil anuncia show especial no Teatro Gamboa em dezembro; saiba os detalhes

Gilberto Gil anuncia show especial no Teatro Gamboa em dezembro; saiba os detalhes

Tags:

tv Globo Globo Globoplay O Clone Rede Globo Novelas da Rede Globo Victor Fasano

Mais recentes

Imagem - Uma virada poderosa mexe com todos os signos nesta semana (de 8 a 14 de dezembro)

Uma virada poderosa mexe com todos os signos nesta semana (de 8 a 14 de dezembro)
Imagem - Pedro Bial revela climão após gafe em entrevista com cantor famoso: 'Levantou e foi embora'

Pedro Bial revela climão após gafe em entrevista com cantor famoso: 'Levantou e foi embora'
Imagem - Presente do Universo: Áries e mais 3 signos recebem um avanço profissional inesperado hoje (8 de dezembro)

Presente do Universo: Áries e mais 3 signos recebem um avanço profissional inesperado hoje (8 de dezembro)

MAIS LIDAS

Imagem - Quem era o empresário morto em acidente com jet ski em Salvador
01

Quem era o empresário morto em acidente com jet ski em Salvador

Imagem - 3 signos vivem uma semana de sorte e boas oportunidades (entre 8 e 14 de dezembro)
02

3 signos vivem uma semana de sorte e boas oportunidades (entre 8 e 14 de dezembro)

Imagem - Anjo da Guarda desta segunda (8 de dezembro) anuncia para 2 signos: o reencontro que o destino marcou vai acontecer, não há como evitar
03

Anjo da Guarda desta segunda (8 de dezembro) anuncia para 2 signos: o reencontro que o destino marcou vai acontecer, não há como evitar

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta segunda-feira (8 de dezembro) é A Torre: tudo o que for edificado agora terá bases firmes para o futuro
04

Carta do Baralho Cigano desta segunda-feira (8 de dezembro) é A Torre: tudo o que for edificado agora terá bases firmes para o futuro