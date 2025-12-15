Dudu, Duda, Fabiano, Mesquita, Saory ou Walério? Vote em quem você quer na Grande Final de A Fazenda 17!

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 23:50
Chegou a hora do público escolher os 4 finalistas de "A Fazenda 17"! Faltam apenas 3 dias para a Grande Final que acontece nesta quinta-feira (18) e, com a saída de Kathy Maravilha há pouco, Dudu, Duda, Fabiano, Mesquita, Saory e Walério disputam pela vaga tão esperada no momento de consagração do campeão. O reality rural vai premiar um deles com R$2 milhões.
Última roça
VOTE NA ENQUETE E ESCOLHA QUEM VOCÊ QUER NA FINAL DE A FAZENDA 17