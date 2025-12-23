Acesse sua conta
3 signos vão tomar grandes decisões antes de 2025 acabar

Últimos dias de dezembro trazem clareza, encerramentos necessários e coragem para mudanças importantes

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 11:00

Signos e universo
Signos e universo Crédito: Imagem gerada por IA

Com o mês de dezembro perto do fim, a energia de encerramento de ciclo fica mais forte e muitas pessoas começam a repensar prioridades, ajustar rotas e tomar atitudes que já estavam sendo adiadas. Alguns signos, porém, entram na reta final de 2025 com uma clareza emocional e estratégica tão grande que acabam tomando decisões que podem mudar totalmente o rumo do próximo ano.

Veja quais signos tendem a dar passos importantes antes da virada, e em quais áreas da vida isso acontece. A previsão é do site "Times of India".

Gêmeos: Mudanças profissionais e novas direções

Geminianos encerram o ano questionando se realmente estão no lugar certo profissionalmente. Por isso, antes da virada, podem decidir trocar de emprego, experimentar uma área completamente nova ou até abrir um negócio. A sensação é de que 2026 pede movimento, e essa escolha de carreira pode ser o marco de uma fase mais próspera.

Dica cósmica: Siga a curiosidade, ela te leva exatamente ao lugar certo.

10 livros para quem é do signo de Gêmeos

Leitura de Verão – Emily Henry: Diálogos afiados e meta-humor - exatamente o tipo de narrativa que prende o signo. por Divulgação
Quicksilver – Callie Hart: Ritmo rápido, cheio de provocações e reviravoltas - Gêmeos ama dinamismo. por Divulgação
Sapiens – Yuval Noah Harari: Gêmeos adora temas amplos, curiosos, que explicam o mundo. por Divulgação
A Hora da Estrela – Clarice Lispector: Reflexões breves e filosóficas - combina com a mente sempre ativa do signo. por Divulgação
Quem é Você, Alasca? – John Green: Introspectivo, cheio de diálogos e questões existenciais - perfeito para o signo. por Divulgação
O Homem de Giz – C. J. Tudor: Estilo quebra-cabeça, cheio de pistas - Gêmeos adora montar narrativas. por Divulgação
Tudo é Possível – Elizabeth Strout: Histórias curtas e multifacetadas - Gêmeos gosta de variedade em uma leitura só. por Divulgação
Jogador Nº 1 – Ernest Cline: Referências, inteligência e velocidade - combina com a versatilidade geminiana. por Divulgação
O Projeto Rosie – Graeme Simsion: Humor leve, comunicação e excentricidade - conversa com o jeito curioso do signo. por Divulgação
Tudo é Rio – Carla Madeira: Emocional, intenso e multifacetado - Gêmeos gosta de narrativas que exploram várias camadas. por Divulgação
1 de 10
Leitura de Verão – Emily Henry: Diálogos afiados e meta-humor - exatamente o tipo de narrativa que prende o signo. por Divulgação

Leão: Decisões no amor e na vida a dois

Os leoninos entram nos últimos dias de dezembro com uma sinceridade interna que não dá mais espaço para relações complicadas. Quem está em um relacionamento desgastado pode optar por seguir caminhos diferentes, de forma madura, para abrir espaço a uma vida amorosa mais leve em 2026. Para quem já pensa em compromisso sério, o fim do ano traz aquela vontade de estruturar o futuro e buscar vínculos mais sólidos.

Dica cósmica: Escolha o que traz paz, o resto não merece levar sua energia para 2026.

10 livros para quem é do signo de Leão

A Paciente Silenciosa – Alex Michaelides: Leão ama reviravolta com teatralidade. por Divulgação
A Moreninha – Joaquim Manuel de Macedo: Romântico e social - combina com o charme leonino. por Divulgação
Livro de Azrael – Amber V. Nicole: Escuro, grandioso e dramático - Leão adora impacto. por Divulgação
Amor Teoricamente – Ali Hazelwood: Personagens fortes e diálogos marcantes. por Divulgação
Antes Que o Café Esfrie – Toshikazu Kawaguchi: Sentimental e memorável - Leão adora histórias que marcam. por Divulgação
A Cor Púrpura – Alice Walker: Transformação profunda - Leão ama narrativas de força. por Divulgação
O Homem Invisível – H. G. Wells: Dramático, provocador, cheio de ego e conflito. por Divulgação
Quase um Rockstar – Matthew Quick: Mensagem de força e superação - vibe leonina. por Divulgação
A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes – Suzanne Collins: Ambicioso, dramático e cheio de poder. por Divulgação
A Sutil Arte de Ligar o F*da-se – Mark Manson: Direto, provocador e cheio de personalidade. por Divulgação
1 de 10
A Paciente Silenciosa – Alex Michaelides: Leão ama reviravolta com teatralidade. por Divulgação

Aquário: Virada total na área financeira

Aquarianos chegam ao dia 23 com a sensação de que poderiam ter feito mais ao longo do ano, especialmente quando o assunto é dinheiro. Essa percepção vira combustível para uma mudança importante: decisões sobre novos trabalhos, novas fontes de renda e até o início de projetos próprios. O foco agora é construir estabilidade e explorar oportunidades que ficaram de lado em 2025.

Dica cósmica: Foco total no que gera estabilidade; 2026 agradece.

10 livros para quem é do signo de Aquário

O Iluminado – Stephen King: Sombrio, psicológico e disruptivo - o signo gosta de tensão mental. por Divulgação
Extraordinário – R. J. Palacio: Humanidade, empatia e ruptura de padrões - Aquário vibra. por Divulgação
Feita de Fumaça e Osso – Laini Taylor: Fantasia fora do padrão - Aquário adora o diferente. por Divulgação
O Homem do Castelo Alto – Philip K. Dick: Ucronias e realidades alternativas - Aquário AMA ideias novas. por Divulgação
Iracema – José de Alencar: Construção simbólica e cultural - Aquário aprecia contextos sociais. por Divulgação
Hibisco Roxo – Chimamanda Ngozi Adichie: Questões sociais e culturais - Aquário admira narrativas transformadoras. por Divulgação
A Sociedade do Cansaço – Byung-Chul Han: Crítica contemporânea - Aquário AMA teoria crítica. por Divulgação
Por Lugares Incríveis – Jennifer Niven: Sensibilidade, liberdade, temas sociais e quebra de padrões - combina com o espírito questionador e humanista de Aquário. por Divulgação
A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil – Becky Chambers: Sci-fi caloroso e humanista - perfeito para Aquário. por Divulgação
A Parábola do Semeador – Octavia Butler: Afrofuturismo e política - 100% aquariano. por Divulgação
1 de 10
O Iluminado – Stephen King: Sombrio, psicológico e disruptivo - o signo gosta de tensão mental. por Divulgação

Signo Gêmeos Leão Aquário Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

