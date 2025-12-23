Separações e viradas emocionais atingem 4 signos esta semana

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 12:06
A partir desta terça-feira (23), a astrologia aponta um clima mais sensível nas relações. Questões mal resolvidas ganham força, conversas difíceis tendem a acontecer e alguns signos sentem com mais intensidade a necessidade de encerrar ciclos no amor. Não se trata apenas de rompimentos, mas de escolhas que envolvem verdade emocional, limites e respeito próprio. Quatro signos ficam em destaque.
Áries
O dia pede coragem emocional. Para Áries, relações marcadas por conflito constante ou falta de reciprocidade entram em xeque. Pode surgir a vontade de colocar um ponto final em algo que já vem desgastando há tempo. A decisão dói, mas também devolve força e autonomia. Evitar impulsos é essencial para não transformar diálogo em confronto.
As cores de cada signo | Áries: Vermelho paixão
Câncer
Cancerianos sentem o peso das emoções antigas. Lembranças, mágoas e promessas não cumpridas voltam à tona, especialmente em relacionamentos longos. O céu favorece despedidas conscientes, aquelas feitas com afeto e maturidade. Insistir por medo da solidão pode gerar ainda mais sofrimento.
Você é do signo de Câncer? Veja qual carreira mais combina com você
Libra
Libra encara a verdade sobre o desequilíbrio nas trocas afetivas. Relações em que só um lado cede ou tenta manter a harmonia tendem a se romper ou passar por conversas decisivas. O dia favorece escolhas que priorizam a autoestima, mesmo que isso signifique abrir mão de algo que parecia seguro.
As cores de cada signo | Libra: rosa quartzo
Capricórnio
Para Capricórnio, o amor passa por uma avaliação prática. Expectativas de futuro, compromisso e responsabilidade entram na mesa. Se os planos não estão alinhados, a tendência é de afastamento. Encerrar agora evita frustrações maiores adiante e abre espaço para vínculos mais compatíveis.
As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra
Mensagem do dia
Nem toda separação é fracasso. Algumas são atos de amor próprio e coragem emocional, necessários para que novos caminhos possam surgir com mais verdade.