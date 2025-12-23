Separações e viradas emocionais atingem 4 signos esta semana

ASTROLOGIA

O céu do dia mexe com sentimentos profundos e pede decisões maduras sobre vínculos que já não fazem mais sentido

Fernanda Varela

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 12:06

Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia Crédito: Reprodução

A partir desta terça-feira (23), a astrologia aponta um clima mais sensível nas relações. Questões mal resolvidas ganham força, conversas difíceis tendem a acontecer e alguns signos sentem com mais intensidade a necessidade de encerrar ciclos no amor. Não se trata apenas de rompimentos, mas de escolhas que envolvem verdade emocional, limites e respeito próprio. Quatro signos ficam em destaque.

Áries

O dia pede coragem emocional. Para Áries, relações marcadas por conflito constante ou falta de reciprocidade entram em xeque. Pode surgir a vontade de colocar um ponto final em algo que já vem desgastando há tempo. A decisão dói, mas também devolve força e autonomia. Evitar impulsos é essencial para não transformar diálogo em confronto.

Câncer

Cancerianos sentem o peso das emoções antigas. Lembranças, mágoas e promessas não cumpridas voltam à tona, especialmente em relacionamentos longos. O céu favorece despedidas conscientes, aquelas feitas com afeto e maturidade. Insistir por medo da solidão pode gerar ainda mais sofrimento.

Libra

Libra encara a verdade sobre o desequilíbrio nas trocas afetivas. Relações em que só um lado cede ou tenta manter a harmonia tendem a se romper ou passar por conversas decisivas. O dia favorece escolhas que priorizam a autoestima, mesmo que isso signifique abrir mão de algo que parecia seguro.

Capricórnio

Para Capricórnio, o amor passa por uma avaliação prática. Expectativas de futuro, compromisso e responsabilidade entram na mesa. Se os planos não estão alinhados, a tendência é de afastamento. Encerrar agora evita frustrações maiores adiante e abre espaço para vínculos mais compatíveis.

