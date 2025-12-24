Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Após queimadura, filho de Viih Tube retorna ao hospital: 'Segundo procedimento'

Ravi passou por uma cirurgia de emergência no último domingo (21)

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 15:12

Filho de Viih Tube precisou voltar ao hospital nesta terça-feira (23) para tratar queimadura
Filho de Viih Tube precisou voltar ao hospital nesta terça-feira (23) para tratar queimadura Crédito: Reprodução

Ravi, filho caçula de Viih Tube e Eliezer, precisou voltar para o hospital na terça-feira (23) para realizar um segundo procedimento na queimadura que sofreu na mão. Através das redes sociais, a influenciadora detalhou a nova etapa do tratamento que o seu filho caçula passou. 

"Voltamos hoje para um segundo procedimento de desbridamento + limpeza", afirmou ao mostrar o menino no colo do pai. Ela ainda explicou que Ravi precisou receber anestesia novamente. "Fez novamente anestesiado, porque, para um bebê de um ano, sem entender o que está acontecendo, acaba sendo ainda mais traumatizante além de doloroso", escreveu.

Filho de Viih Tube sofre queimadura de segundo grau e passa por cirurgia

Filho de Viih Tube sofre queimadura de segundo grau e passa por cirurgia por Reprodução/Redes Sociais
No último domingo (21), a influenciadora usou as redes sociais para contar que o filho mais novo do casal por Reprodução/Redes Sociais
Ravi, de apenas 1 ano, sofreu uma queimadura de segundo grau na mão e precisou passar por uma cirurgia por Reprodução/Redes Sociais
Viih Tube e Eliezer contam sobre o acidente de Ravi no Encontro  por Reprodução/Redes Sociais
Segundo Viih, o acidente aconteceu de forma extremamente rápida, algo comum quando se trata de crianças pequenas por Reprodução/Redes Sociais
Ravi estava acompanhado da babá após um passeio de buggy. Mesmo com o veículo já desligado, o motor ainda permanecia quente por Reprodução/Redes Sociais
Ao correr para abraçar o pai, o menino encostou a mão na peça aquecida, causando a queimadura por Reprodução/Redes Sociais
Por conta da gravidade da lesão, Ravi precisou passar por um procedimento cirúrgico chamado desbridamento, que consiste na retirada da pele queimada para evitar infecções e auxiliar na recuperação por Reprodução/Redes Sociais
Apesar do susto, Viih fez questão de tranquilizar os fãs e afirmou que o filho está bem e se recuperando por Reprodução/Redes Sociais
Ravi está se recuperando após a cirurgia  por Reprodução/Redes Sociais
Filho de Viih Tube sofre queimadura de segundo grau e passa por cirurgia por Reprodução/Redes Sociais
Ravi, filho de Viih Tube, após cirurgia  por Reprodução/Redes Sociais
Filho de Viih Tube sofre queimadura de segundo grau e passa por cirurgia por Reprodução/Redes Sociais
1 de 13
Filho de Viih Tube sofre queimadura de segundo grau e passa por cirurgia por Reprodução/Redes Sociais

Viih Tube desabafou sobre a tensão da espera pelo procedimento. "E o coração da mãe na espera sempre sai pela boca mesmo sendo um simples procedimento de 30 minutos", ressaltou. 

Como ocorreu o acidente?

O acidente com Ravi ocorreu na noite do último domingo (21), quando ele precisou passar por uma cirurgia de emergência ao sofrer uma queimadura na mão. Na ocasião, Viih Tube relatou o susto nas redes sociais. "Ravi fez uma queimadura de 2º grau, precisou internar e passar por uma cirurgia. Mas já está tudo bem, graças a Deus. Comemoramos ontem que fazia um ano que ele tinha tido alta e hoje internou no mesmo hospital, na mesma UTI porque ele colocou a mão no motor do buggy e teve uma queimadura de 2º grau", relatou. 

Segundo Viih, o acidente aconteceu de forma extremamente rápida, algo comum quando se trata de crianças pequenas. O menino estava acompanhado da babá após um passeio de buggy. Mesmo com o veículo já desligado, o motor ainda permanecia quente. Ao correr para abraçar o pai, o menino encostou a mão na peça aquecida, causando a queimadura.

Ravi é o segundo filho de Viih Tube e Eliezer. O casal também é pai de Lua, de 2 anos.

Leia mais

Imagem - Paolla Oliveira anuncia morte do avô materno: 'Vá em paz'

Paolla Oliveira anuncia morte do avô materno: 'Vá em paz'

Imagem - Ex BBB's Laís Caldas e Gustavo Marsengo revelam sexo do primeiro filho; veja vídeo

Ex BBB's Laís Caldas e Gustavo Marsengo revelam sexo do primeiro filho; veja vídeo

Imagem - Hora de repensar a vida: tire a sua sorte do dia para esta quarta (24)

Hora de repensar a vida: tire a sua sorte do dia para esta quarta (24)

Tags:

Acidente Viih Tube

Mais recentes

Imagem - Estela desiste do casamento em 'Êta Mundo Melhor!' desta quarta (24)

Estela desiste do casamento em 'Êta Mundo Melhor!' desta quarta (24)
Imagem - Quais são os melhores alimentos para levar para a praia no Verão? Saiba

Quais são os melhores alimentos para levar para a praia no Verão? Saiba
Imagem - Filho de Viih Tube sofre queimadura de segundo grau e passa por cirurgia: 'Foi tudo muito rápido'

Filho de Viih Tube sofre queimadura de segundo grau e passa por cirurgia: 'Foi tudo muito rápido'

MAIS LIDAS

Imagem - Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quarta (24) favorecem sorte e prosperidade
01

Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quarta (24) favorecem sorte e prosperidade

Imagem - Decisão tomada: supermercados vão fechar aos domingos a partir de 2026; veja onde
02

Decisão tomada: supermercados vão fechar aos domingos a partir de 2026; veja onde

Imagem - Motivo revelado: por que Paolla Oliveira e Diogo Nogueira se separaram
03

Motivo revelado: por que Paolla Oliveira e Diogo Nogueira se separaram

Imagem - Carta O Mago ativa o poder de ação dos signos na véspera de Natal desta quarta (24 de dezembro)
04

Carta O Mago ativa o poder de ação dos signos na véspera de Natal desta quarta (24 de dezembro)