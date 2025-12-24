SUSTO

Após queimadura, filho de Viih Tube retorna ao hospital: 'Segundo procedimento'

Ravi passou por uma cirurgia de emergência no último domingo (21)

Elis Freire

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 15:12

Filho de Viih Tube precisou voltar ao hospital nesta terça-feira (23) para tratar queimadura Crédito: Reprodução

Ravi, filho caçula de Viih Tube e Eliezer, precisou voltar para o hospital na terça-feira (23) para realizar um segundo procedimento na queimadura que sofreu na mão. Através das redes sociais, a influenciadora detalhou a nova etapa do tratamento que o seu filho caçula passou.

"Voltamos hoje para um segundo procedimento de desbridamento + limpeza", afirmou ao mostrar o menino no colo do pai. Ela ainda explicou que Ravi precisou receber anestesia novamente. "Fez novamente anestesiado, porque, para um bebê de um ano, sem entender o que está acontecendo, acaba sendo ainda mais traumatizante além de doloroso", escreveu.

Viih Tube desabafou sobre a tensão da espera pelo procedimento. "E o coração da mãe na espera sempre sai pela boca mesmo sendo um simples procedimento de 30 minutos", ressaltou.

Como ocorreu o acidente?

O acidente com Ravi ocorreu na noite do último domingo (21), quando ele precisou passar por uma cirurgia de emergência ao sofrer uma queimadura na mão. Na ocasião, Viih Tube relatou o susto nas redes sociais. "Ravi fez uma queimadura de 2º grau, precisou internar e passar por uma cirurgia. Mas já está tudo bem, graças a Deus. Comemoramos ontem que fazia um ano que ele tinha tido alta e hoje internou no mesmo hospital, na mesma UTI porque ele colocou a mão no motor do buggy e teve uma queimadura de 2º grau", relatou.

Segundo Viih, o acidente aconteceu de forma extremamente rápida, algo comum quando se trata de crianças pequenas. O menino estava acompanhado da babá após um passeio de buggy. Mesmo com o veículo já desligado, o motor ainda permanecia quente. Ao correr para abraçar o pai, o menino encostou a mão na peça aquecida, causando a queimadura.