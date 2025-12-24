O MOMENTO MAIS AGUARDADO

Esperar até meia-noite ou não? Saiba o horário ideal para servir a ceia de Natal

A hora de comer o tradicional banquete costuma variar de uma família para outra, mas existe um porquê por trás tradição de aguardar até às 00h

Elis Freire

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 18:31

Ceia de Natal com a família Crédito: Shutterstock

O momento mais aguardado da celebração do Natal costuma ser a ceia que reúne a família para desfrutar os famosos pratos típicos dessa época do ano, como o peru natalino e o salpicão. Em algumas casas brasileiras, a tradição é aguardar todo o ano até às 00h do dia 25 de janeiro, data que marca o nascimento de Jesus Cristo, para começar os trabalhos; já na comemorações de outras famílias ainda na noite da véspera a comida já está servida.

Mas, então, será que tem horário certo para cear na noite de Natal? Por que se esperar até meia-noite para comer? De fato, cada família tem a liberdade de criar sua própria regra para a confraternização de Natal, porém, existe sim um motivo para aguardar até às 00h para cear e ele vai além da virada para o feriado que celebra o nascimento do menino Jesus.

Dentro da doutrina cristã, existe Advento, liturgia religiosa que era seguida de 27 de novembro a 24 de dezembro, às 23h59. De acordo com a tradição, durante essas 4 semanas que marcam a preparação para vinda de Jesus deve-se seguir o jejum completo de carnes vermelhas como símbolo de devoção. Por isso, a mesa já ficava preparada na véspera com pratos fartos, incluindo carnes vermelhas, para os fiéis pudessem desfrutar da ceia logo ao final do jejum.

Divergências natalinas

Para Eliane Marques Gawlowski, de Curitiba (PR), aguardar até às 00h é imprescindível todo Natal, já que é um hábito passado de geração para geração na sua família. "A tradição aqui na minha casa, é fazermos a ceia depois da meia noite, tanto no Natal, como no Ano Novo! Não abrimos mão desse costume, já vem de gerações!", destacou ela em post nas redes sociais.

Já para Rejane Guilherme, de Pelotas (RS), a comemoração da família costuma terminar ainda na véspera do feriado. O hábito, segundo ela, é simplesmente para garantir que todos estejam acordados e dispostos para sentar juntos à mesa. "Aqui na minha família se for esperar a meia noite, vão estar tudo dormindo, e eu bebinha esperando pra comer", brincou.

Um terceiro grupo ainda destaca que não tem horário certo para cear: para eles, o importante é sentir que todos estão com vontade de comer e reunidos e, então, sentar-se à mesa. "Para minha família, não tem isso de esperar dar meia-noite, a gente geralmente se serve bem antes disso e já começa beber e comer, até porque tem pessoas idosas que dormem cedo", explicou ao CORREIO Aline Fernandes, de Salvador (BA).