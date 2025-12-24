Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Esperar até meia-noite ou não? Saiba o horário ideal para servir a ceia de Natal

A hora de comer o tradicional banquete costuma variar de uma família para outra, mas existe um porquê por trás tradição de aguardar até às 00h

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 18:31

Ceia de Natal com a família
Ceia de Natal com a família Crédito: Shutterstock

O momento mais aguardado da celebração do Natal costuma ser a ceia que reúne a família para desfrutar os famosos pratos típicos dessa época do ano, como o peru natalino e o salpicão. Em algumas casas brasileiras, a tradição é aguardar todo o ano até às 00h do dia 25 de janeiro, data que marca o nascimento de Jesus Cristo, para começar os trabalhos; já na comemorações de outras famílias ainda na noite da véspera a comida já está servida.

Mas, então, será que tem horário certo para cear na noite de Natal? Por que se esperar até meia-noite para comer? De fato, cada família tem a liberdade de criar sua própria regra para a confraternização de Natal, porém, existe sim um motivo para aguardar até às 00h para cear e ele vai além da virada para o feriado que celebra o nascimento do menino Jesus. 

Ceia de Natal

Ceia de Natal por Imagem produzida com IA
Ceia de Natal por Imagem produzida com IA
Ceia de Natal por Imagem produzida com IA
Ceia de Natal por Imagem produzida com IA
Ceia de Natal por Imagem produzida com IA
Ceia de Natal por Imagem produzida com IA
Ceia de Natal por Imagem produzida com IA
Ceia de Natal por Imagem produzida com IA
Ceia de Natal por Imagem produzida com IA
Ceia de Natal por Imagem produzida com IA
[Edicase]Dicas simples ajudam a economizaria na Ceia de Natal sem perder a magia da celebração (Imagem: wavebreakmedia | Shutterstock) por Imagem: wavebreakmedia | Shutterstock
[Edicase]Torta de limão para a ceia de Natal (Imagem: Edith Frincu | Shutterstock) por Imagem: Edith Frincu | Shutterstock
[Edicase]O tofurkey é uma opção vegetariana ideal para substituir o peru na ceia de Natal (Imagem: Jay Ondreicka | Shutterstock) por
[Edicase]O tofurkey é uma opção vegetariana ideal para substituir o peru na ceia de Natal (Imagem: Jay Ondreicka | Shutterstock) por
Ceia de Natal/Imagem Ilustrativa por Alberta Studios/Pexels
Almacen Pepe oferece várias opções de pratos por Divulgação
Ceia de Natal deve custar, em média, mais de R$330 por Pixabay
Ceia de natal por Pixabay
1 de 18
Ceia de Natal por Imagem produzida com IA

LEIA MAIS

Não erre neste Natal: veja o presente ideal para cada signo e acerte em cheio

Vai fazer chester ou peru no Natal? Veja como usar corretamente o papel alumínio

Natal e luto: como atravessar as festas quando a dor da ausência está presente

Essas 9 sobremesas clássicas vão te levar direto para o Natal da sua infância

Esqueça a batata: o purê mais diferente e gostoso da ceia de Natal é feito com essa fruta

Dentro da doutrina cristã, existe Advento, liturgia religiosa que era seguida de 27 de novembro a 24 de dezembro, às 23h59. De acordo com a tradição, durante essas 4 semanas que marcam a preparação para vinda de Jesus deve-se seguir o jejum completo de carnes vermelhas como símbolo de devoção. Por isso, a mesa já ficava preparada na véspera com pratos fartos, incluindo carnes vermelhas, para os fiéis pudessem desfrutar da ceia logo ao final do jejum. 

Divergências natalinas

Para Eliane Marques Gawlowski, de Curitiba (PR), aguardar até às 00h é imprescindível todo Natal, já que é um hábito passado de geração para geração na sua família. "A tradição aqui na minha casa, é fazermos a ceia depois da meia noite, tanto no Natal, como no Ano Novo! Não abrimos mão desse costume, já vem de gerações!", destacou ela em post nas redes sociais.

Já para Rejane Guilherme, de Pelotas (RS), a comemoração da família costuma terminar ainda na véspera do feriado. O hábito, segundo ela, é simplesmente para garantir que todos estejam acordados e dispostos para sentar juntos à mesa. "Aqui na minha família se for esperar a meia noite, vão estar tudo dormindo, e eu bebinha esperando pra comer", brincou.

Um terceiro grupo ainda destaca que não tem horário certo para cear: para eles, o importante é sentir que todos estão com vontade de comer e reunidos e, então, sentar-se à mesa. "Para minha família, não tem isso de esperar dar meia-noite, a gente geralmente se serve bem antes disso e já começa beber e comer, até porque tem pessoas idosas que dormem cedo", explicou ao CORREIO Aline Fernandes, de Salvador (BA).

Tem também quem perdeu a tradição que era seguida na família de esperar o fim do período que marca o jejum do Advento cristão. "Quando os meus pais eram vivos, a ceia era à meia-noite. Depois que eles foram morar com Deus, não temos mais hora"; foi o que relatou Beth Alves, do Rio de Janeiro.

Leia mais

Imagem - Após polêmica com Zezé Di Camargo, Latino fará especial de Natal no SBT

Após polêmica com Zezé Di Camargo, Latino fará especial de Natal no SBT

Imagem - Após fim de casamento, Ivete Sangalo retorna à cidade natal e posa de biquíni

Após fim de casamento, Ivete Sangalo retorna à cidade natal e posa de biquíni

Imagem - 3 signos vão receber uma notícia incrível neste Natal; veja quais

3 signos vão receber uma notícia incrível neste Natal; veja quais

Tags:

Natal Ceia

Mais recentes

Imagem - Vai fazer chester ou peru no Natal? Veja como usar corretamente o papel alumínio

Vai fazer chester ou peru no Natal? Veja como usar corretamente o papel alumínio
Imagem - Deolane Bezerra comove web ao opinar sobre o 'boicote' das Havaianas

Deolane Bezerra comove web ao opinar sobre o 'boicote' das Havaianas
Imagem - O peso das emoções e das escolhas pede que 2 signos tomem uma decisão hoje (24 de dezembro)

O peso das emoções e das escolhas pede que 2 signos tomem uma decisão hoje (24 de dezembro)

MAIS LIDAS

Imagem - Diogo Nogueira foi surpreendido por Paolla Oliveira com o término, diz jornal
01

Diogo Nogueira foi surpreendido por Paolla Oliveira com o término, diz jornal

Imagem - Motivo revelado: por que Paolla Oliveira e Diogo Nogueira se separaram
02

Motivo revelado: por que Paolla Oliveira e Diogo Nogueira se separaram

Imagem - Pai registra filha com nome diferente do combinado e mãe entra em desespero: 'Quase desmaiei'
03

Pai registra filha com nome diferente do combinado e mãe entra em desespero: 'Quase desmaiei'

Imagem - Carta O Mago ativa o poder de ação dos signos na véspera de Natal desta quarta (24 de dezembro)
04

Carta O Mago ativa o poder de ação dos signos na véspera de Natal desta quarta (24 de dezembro)