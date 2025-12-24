Não erre neste Natal: veja o presente ideal para cada signo e acerte em cheio

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 13:13
Escolher um presente nem sempre é tarefa fácil. A dúvida bate, o prazo aperta e surge a pergunta clássica: “Será que a pessoa vai gostar?” Uma forma divertida, e surpreendentemente eficaz, de resolver esse dilema é olhar para o signo do zodíaco.
Cada signo carrega traços de personalidade bem definidos, e os quatro elementos (Fogo, Terra, Ar e Água) ajudam a entender o que cada pessoa costuma valorizar: experiências intensas, conforto, estética, praticidade ou emoção. Se a ideia é mostrar que você pensou em cada detalhe, esse guia pode ser o seu melhor aliado.
Sugestões: roupas esportivas estilosas, acessórios para treino, jogos competitivos ou experiências marcantes, como ingressos para shows ou esportes radicais.
Sugestões: maquiagens sofisticadas, perfumes intensos, acessórios dourados, joias ou itens de beleza que reforcem o glamour.
Sugestões: mochilas resistentes, malas de viagem, livros inspiradores, mapas interativos ou cursos online.
Sugestões: vinhos e queijos selecionados, velas aromáticas, roupões macios ou um jantar especial.
Sugestões: planners elegantes, kits de skincare, organizadores, gadgets que facilitem o dia a dia ou itens minimalistas.
Sugestões: carteiras de couro, relógios discretos, livros inspiradores ou acessórios sofisticados para o trabalho.
Sugestões: fones de ouvido, e-readers, jogos criativos, assinaturas digitais ou gadgets modernos.
Sugestões: objetos de decoração, perfumes suaves, roupas leves, experiências relaxantes ou um dia de spa.
Sugestões: itens tecnológicos, presentes personalizados, peças de brechós conceituais ou produtos ligados a causas sociais e sustentabilidade.
Sugestões: porta-retratos, álbuns de fotos, itens para casa, jogos de chá ou mantas aconchegantes.
Sugestões: livros de suspense, baralhos de tarot, perfumes marcantes, acessórios ousados ou lingeries sofisticadas.
Sugestões: materiais artísticos, cristais, óleos essenciais, itens musicais ou câmeras analógicas.
Se você souber o ascendente da pessoa, pode ir ainda mais longe. Ele influencia o gosto estético e a forma como cada um se apresenta ao mundo e pode ser o segredo para um presente ainda mais certeiro.