Wagner Moura e Alice Braga se reúnem com a família Gil em Salvador; veja

Atores renomados internacionalmente estão na capital baiana para passar as festas de final de ano

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 20:00

Wagner Moura, Alice Braga e família Gil
Wagner Moura, Alice Braga e família Gil Crédito: Reprodução

Uma foto rara de um encontro mais do que especial foi compartilhada por Flora Gil, esposa de Gilberto Gil, nesta quarta-feira (24). No Brasil para o natal, Wagner Moura se reuniu com Alice Braga e com a família Gil em Salvador. No registro, ele aparece ao lado da esposa Sandra Delgado e na ocasião também estão presentes Gilberto Gil, Flora Gil, Flor Gil, Bela Gil e outros amigos. 

“Uma noite linda com a família e amigos. #FicaGamboa! Obrigada, Wagner Moura e Sandra, Alice Braga e os meus Gils”, escreveu a esposa do grande nome do MPB nas redes sociais. A foto foi tirada na noite desta segunda-feira (22) após o show intimista do pai de Preta Gil pela permanência do Teatro Gamboa. 

Em meio ao destaque internacional de O Agente Secreto, novo longa de Kleber Mendonça Filho, Wagner Moura desembarcou no país para curtir as festas de fim de ano. O filme ganhou projeção ao ser indicado ao Globo de Ouro 2026, cuja cerimônia acontece em 11 de janeiro, concorrendo a Melhor Filme de Drama e Melhor Filme de Língua Não Inglesa, além de render ao ator uma indicação na categoria de Melhor Ator em Drama. Antes disso, no dia 4, a produção também disputa o Critics Choice Awards, nas categorias de Melhor Filme Internacional e Melhor Ator.

