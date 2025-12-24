DOEU NO BOLSO

Venda de Havaianas a R$ 1 dá prejuízo alto, mas empresário diz que faria de novo: 'Não me arrependo'

Ele afirma que não vai mais vender produtos da marca em sua loja

Carol Neves

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 09:50

Fernanda Torres protagoniza propaganda polêmica Crédito: Reprodução

Depois de promover uma liquidação relâmpago e vender pares de Havaianas por R$ 1, o empresário Wilson Santos afirma que mantém a decisão de romper definitivamente com a marca. Dono de lojas de calçados em Brusque, em Santa Catarina, ele diz que não se arrepende da iniciativa, mesmo tendo registrado um prejuízo estimado em R$ 9 mil com a ação.

A venda abaixo do custo ocorreu como forma de protesto após uma campanha publicitária da Havaianas estrelada pela atriz Fernanda Torres. Segundo Wilson, o estoque se esgotou em poucas horas. Antes do protesto, as sandálias eram vendidas ao público por valores entre R$ 49,90 e R$ 59,90. O custo de aquisição do lojista, ou seja, o valor pago por Wilson Santos à fornecedora, era de cerca de R$ 18 por par.

Bolsonaristas tentam boicotar marca Havaianas 1 de 6

De acordo com o empresário, a motivação foi o entendimento de que a marca “se posicionou à esquerda” na campanha. Apesar das críticas recebidas, ele avalia que a reação do público foi majoritariamente favorável. “Houve algumas críticas, mas a grande maioria nos apoiou. Então, foi positiva, sim”, afirmou ao portal NDMais.

Mesmo reconhecendo o impacto financeiro, Wilson garante que repetiria a decisão. “Vendi meu estoque por um valor muito abaixo do custo, mas não me arrependo. O apoio que recebi de grande parte da população fez valer a pena”, declarou. Após a liquidação, ele reforçou que não pretende mais vender produtos da Havaianas e que deve ampliar a compra de marcas concorrentes, como a Ipanema. “Não vou mais vender Havaianas nas minhas lojas”, disse.

Campanha da Havaianas

O protesto do empresário ocorreu em meio à repercussão negativa de uma campanha de fim de ano da Havaianas divulgada no Instagram da marca. No vídeo, Fernanda Torres afirma: “Desculpa, mas eu não quero que você comece 2026 com o pé direito”. A frase foi interpretada por parte do público como uma possível mensagem política.

Na sequência da peça publicitária, a atriz explica que a ideia não está relacionada à sorte, mas à atitude. Ainda assim, a mensagem gerou críticas e passou a ser associada, nas redes sociais, a uma provocação indireta ao campo político de direita, o que alimentou acusações de posicionamento político por parte da empresa.