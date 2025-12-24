Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Venda de Havaianas a R$ 1 dá prejuízo alto, mas empresário diz que faria de novo: 'Não me arrependo'

Ele afirma que não vai mais vender produtos da marca em sua loja

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 09:50

Fernanda Torres protagoniza propaganda polêmica
Fernanda Torres protagoniza propaganda polêmica Crédito: Reprodução

Depois de promover uma liquidação relâmpago e vender pares de Havaianas por R$ 1, o empresário Wilson Santos afirma que mantém a decisão de romper definitivamente com a marca. Dono de lojas de calçados em Brusque, em Santa Catarina, ele diz que não se arrepende da iniciativa, mesmo tendo registrado um prejuízo estimado em R$ 9 mil com a ação.

A venda abaixo do custo ocorreu como forma de protesto após uma campanha publicitária da Havaianas estrelada pela atriz Fernanda Torres. Segundo Wilson, o estoque se esgotou em poucas horas. Antes do protesto, as sandálias eram vendidas ao público por valores entre R$ 49,90 e R$ 59,90. O custo de aquisição do lojista, ou seja, o valor pago por Wilson Santos à fornecedora, era de cerca de R$ 18 por par.

Bolsonaristas tentam boicotar marca Havaianas

Bolsonaristas tentam boicotar marca Havaianas por Reprodução
Bolsonaristas tentam boicotar marca Havaianas por Reprodução
Bolsonaristas tentam boicotar marca Havaianas por Reprodução
Bolsonaristas tentam boicotar marca Havaianas por Reprodução
Bolsonaristas tentam boicotar marca Havaianas por Reprodução
Bolsonaristas tentam boicotar marca Havaianas por Reprodução
1 de 6
Bolsonaristas tentam boicotar marca Havaianas por Reprodução

De acordo com o empresário, a motivação foi o entendimento de que a marca “se posicionou à esquerda” na campanha. Apesar das críticas recebidas, ele avalia que a reação do público foi majoritariamente favorável. “Houve algumas críticas, mas a grande maioria nos apoiou. Então, foi positiva, sim”, afirmou ao portal NDMais.

Mesmo reconhecendo o impacto financeiro, Wilson garante que repetiria a decisão. “Vendi meu estoque por um valor muito abaixo do custo, mas não me arrependo. O apoio que recebi de grande parte da população fez valer a pena”, declarou. Após a liquidação, ele reforçou que não pretende mais vender produtos da Havaianas e que deve ampliar a compra de marcas concorrentes, como a Ipanema. “Não vou mais vender Havaianas nas minhas lojas”, disse.

Leia mais

Imagem - Empresa dona das Havaianas recupera R$ 150 milhões após polêmica

Empresa dona das Havaianas recupera R$ 150 milhões após polêmica

Imagem - Havaianas já exaltaram o 'pé direito' em campanha com Romário; vídeo voltou a viralizar

Havaianas já exaltaram o 'pé direito' em campanha com Romário; vídeo voltou a viralizar

Imagem - Deputado baiano corta Havaianas após comercial da marca com Fernanda Torres

Deputado baiano corta Havaianas após comercial da marca com Fernanda Torres

Campanha da Havaianas

O protesto do empresário ocorreu em meio à repercussão negativa de uma campanha de fim de ano da Havaianas divulgada no Instagram da marca. No vídeo, Fernanda Torres afirma: “Desculpa, mas eu não quero que você comece 2026 com o pé direito”. A frase foi interpretada por parte do público como uma possível mensagem política.

Na sequência da peça publicitária, a atriz explica que a ideia não está relacionada à sorte, mas à atitude. Ainda assim, a mensagem gerou críticas e passou a ser associada, nas redes sociais, a uma provocação indireta ao campo político de direita, o que alimentou acusações de posicionamento político por parte da empresa.

Internautas passaram a defender um boicote à Havaianas e a sugerir a substituição por concorrentes. Também surgiram ironias em relação ao slogan da campanha, com comentários dizendo que a empresa “deu um tiro no pé”. O empresário Luciano Hang, dono da Havan, afirmou que cancelou pedidos da marca. Outros políticos bolsonaristas também gravaram vídeo cortando e jogando par de chinelos no lixo.

Tags:

Havaianas

Mais recentes

Imagem - Bolsonaro deixa prisão e é internado em hospital em Brasília para passar por cirurgia

Bolsonaro deixa prisão e é internado em hospital em Brasília para passar por cirurgia
Imagem - Venezuelano é encontrado morto com sinais de violência dentro de apartamento

Venezuelano é encontrado morto com sinais de violência dentro de apartamento
Imagem - Pai registra filha com nome diferente do combinado e mãe entra em desespero: 'Quase desmaiei'

Pai registra filha com nome diferente do combinado e mãe entra em desespero: 'Quase desmaiei'

MAIS LIDAS

Imagem - Depois de um dos anos mais difíceis da vida, este signo finalmente volta a se sentir vivo em 2026
01

Depois de um dos anos mais difíceis da vida, este signo finalmente volta a se sentir vivo em 2026

Imagem - Motivo revelado: por que Paolla Oliveira e Diogo Nogueira se separaram
02

Motivo revelado: por que Paolla Oliveira e Diogo Nogueira se separaram

Imagem - Viradão de Natal: shopping de Salvador vai funcionar por 32 horas seguidas
03

Viradão de Natal: shopping de Salvador vai funcionar por 32 horas seguidas

Imagem - Corridas por aplicativo estão 41% mais caras em Salvador
04

Corridas por aplicativo estão 41% mais caras em Salvador