Havaianas já exaltaram o 'pé direito' em campanha com Romário; vídeo voltou a viralizar

Comercial antigo voltou a circular após boicote articulado por lideranças bolsonaristas contra nova peça da marca

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 15:07

Romário fez propaganda das Havaianas
Romário fez propaganda das Havaianas Crédito: Reprodução

Uma campanha publicitária das Havaianas lançada em 2014 voltou a ganhar repercussão nas redes sociais nos últimos dias. No comercial, exibido às vésperas da Copa do Mundo no Brasil, o ex-jogador Romário aparece usando apenas o chinelo do pé direito, enquanto o esquerdo é enviado para Diego Maradona, em uma provocação bem-humorada aos argentinos.

A propaganda foi resgatada após a polêmica envolvendo uma nova campanha da marca, estrelada pela atriz Fernanda Torres. A peça gerou reação de lideranças bolsonaristas, que passaram a defender um boicote à Havaianas ao interpretar a mensagem como uma crítica à direita política.

No comercial atual, a atriz faz um jogo de palavras com a expressão “começar o ano com o pé direito” e defende que 2026 seja iniciado “com os dois pés”, associando a ideia a atitude, movimento e decisão pessoal. A mensagem, de tom motivacional, foi lida por grupos conservadores como posicionamento político, o que impulsionou a reação nas redes.

Bolsonaristas tentam boicotar marca Havaianas

Entre os principais nomes que estimularam o boicote estão o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro e o deputado Nikolas Ferreira, além de influenciadores alinhados à direita, que publicaram vídeos criticando a marca e até queimando sandálias. A mobilização ganhou força ao longo desta segunda-feira (22).

O impacto da campanha também chegou ao mercado financeiro. As ações da Alpargatas, empresa responsável pelas Havaianas, encerraram o pregão em queda na B3. Segundo estimativas da consultoria Elos Ayta, a companhia perdeu cerca de R$ 152 milhões em valor de mercado em um único dia, no auge da mobilização contra a marca.

A coincidência temporal chamou atenção. Assim como em 2014, quando a campanha com Romário foi exibida em meio a um período eleitoral, a nova propaganda também circula às vésperas de um ano politicamente sensível, o que ajudou a ampliar a repercussão e a polarização em torno da mensagem.

