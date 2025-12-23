Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Entenda por que 2025 foi ano de términos, fim de ciclos e despedidas; 2026 chega com energia de recomeço

Numerologia aponta que encerramentos vividos ao longo do ano abrem espaço para novos começos no próximo ciclo

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 16:37

Fasano Salvador anuncia Réveillon
Fasano Salvador anuncia Réveillon Crédito: divulgação

2025 foi um ano que exigiu coragem emocional. Para muita gente, a sensação foi a de estar se despedindo não apenas de pessoas, mas de fases inteiras da vida. Relações longas chegaram ao fim, parcerias profissionais foram encerradas, projetos que pareciam sólidos perderam força e até identidades precisaram ser revistas. A Numerologia ajuda a entender por que esse movimento foi tão coletivo e intenso.

Regido pelo número 9, 2025 carregou a energia dos encerramentos inevitáveis. O 9 é o último número da sequência numerológica básica e simboliza conclusão, desapego e fechamento de ciclos. Não se trata apenas de terminar por terminar, mas de finalizar aquilo que já não tem sustentação emocional, espiritual ou prática. Em anos assim, tudo o que está mal resolvido tende a vir à tona, pedindo definição.

5 lugares no Brasil para passar o Réveillon

Porto de Galinhas, Pernambuco por Cleferson Comarela/Wikimedia Commons
Barra Grande, Bahia por Luiz Neto/Wikimedia Commons
Foz do Iguaçu, Paraná por Alexandre Ramos Ricardo/Wikimedia Commons
Angra dos Reis, Rio de Janeiro por Boris Karpuk/Wikimedia Commons
Chapada dos Veadeiros, Goiás por Marcelo Camargo/Agência Brasil
1 de 5
Porto de Galinhas, Pernambuco por Cleferson Comarela/Wikimedia Commons

Por isso, muitas despedidas aconteceram mesmo quando ainda havia afeto, história ou admiração envolvida. O Ano 9 não poupa vínculos baseados apenas em costume, medo da solidão ou apego ao passado. Ele exige maturidade para reconhecer quando algo cumpriu sua função e precisa ser liberado para que novas experiências sejam possíveis.

Outro ponto importante é que 2025 não foi apenas um ano de términos visíveis, como separações amorosas. Houve também despedidas silenciosas, menos comentadas, mas igualmente profundas: mudanças de carreira, afastamento de amizades antigas, abandono de sonhos que já não faziam sentido e até a necessidade de deixar para trás versões antigas de si mesmo. O cansaço emocional relatado por tantas pessoas ao longo do ano está diretamente ligado a esse processo de “faxina interna”.

Leia mais

Imagem - Veja foto inédita de Marília Mendonça momentos antes da morte

Veja foto inédita de Marília Mendonça momentos antes da morte

Imagem - Havaianas já exaltaram o 'pé direito' em campanha com Romário; vídeo voltou a viralizar

Havaianas já exaltaram o 'pé direito' em campanha com Romário; vídeo voltou a viralizar

Imagem - Vai jogar na Mega da Virada? Veja o que realmente pode aumentar suas chances de ganhar

Vai jogar na Mega da Virada? Veja o que realmente pode aumentar suas chances de ganhar

Esse movimento coletivo de encerramento também ajuda a explicar a sensação de peso que marcou 2025. Anos 9 costumam ser emocionalmente exigentes porque pedem consciência, aceitação e desapego. Resistir ao que precisa acabar tende a gerar mais sofrimento. Quem conseguiu encerrar ciclos com honestidade saiu do ano mais leve, ainda que machucado, e mais preparado para o próximo passo.

É justamente aí que entra 2026. Após um ano de despedidas, o novo ciclo chega com uma vibração completamente diferente. Regido pelo número 1, 2026 marca o início de uma nova jornada. É o número da ação, da autonomia, do nascimento de ideias, relações e projetos. Depois de limpar o terreno em 2025, o próximo ano convida a plantar.

A energia do 1 favorece recomeços conscientes. Não é um retorno ao passado, mas a chance de construir algo novo com base nas lições aprendidas. Relações iniciadas em 2026 tendem a ser mais alinhadas com a identidade atual das pessoas, justamente porque nascerão após um período de maior clareza emocional.

Se 2025 perguntou o que precisava terminar, 2026 pergunta o que você quer começar. O contraste entre os dois anos é forte, mas complementar. O fim de ciclos vivido agora não foi um castigo, e sim uma preparação. O que foi deixado para trás abriu espaço para escolhas mais verdadeiras, projetos mais autorais e vínculos mais conscientes.

Depois de um ano marcado por términos, despedidas e encerramentos necessários, 2026 chega como um convite à reconstrução. Não apaga o que foi vivido, mas transforma as perdas em ponto de partida para um novo capítulo.

Tags:

Numerologia Réveillon ano Novo

Mais recentes

Imagem - MC Daniel se pronuncia sobre as graves acusações da ex Lorena Maria

MC Daniel se pronuncia sobre as graves acusações da ex Lorena Maria
Imagem - Não pode! Veja 10 alimentos da ceia de Natal que podem fazer mal e até levar seu pet à morte

Não pode! Veja 10 alimentos da ceia de Natal que podem fazer mal e até levar seu pet à morte
Imagem - É de direita e não quer mais comprar Havaianas? Veja 5 opções para o presente de amigo secreto ou Natal

É de direita e não quer mais comprar Havaianas? Veja 5 opções para o presente de amigo secreto ou Natal

MAIS LIDAS

Imagem - Motivo revelado: por que Paolla Oliveira e Diogo Nogueira se separaram
01

Motivo revelado: por que Paolla Oliveira e Diogo Nogueira se separaram

Imagem - Em protesto após propaganda, loja anuncia Havaianas a R$ 1
02

Em protesto após propaganda, loja anuncia Havaianas a R$ 1

Imagem - Após polêmica com Havaianas, Ipanema debocha e dobra o número de seguidores em 48 horas
03

Após polêmica com Havaianas, Ipanema debocha e dobra o número de seguidores em 48 horas

Imagem - Sesab abre vagas para processo seletivo com salários de até R$ 6,5 mil
04

Sesab abre vagas para processo seletivo com salários de até R$ 6,5 mil