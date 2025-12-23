Entenda por que 2025 foi ano de términos, fim de ciclos e despedidas; 2026 chega com energia de recomeço

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 16:37
2025 foi um ano que exigiu coragem emocional. Para muita gente, a sensação foi a de estar se despedindo não apenas de pessoas, mas de fases inteiras da vida. Relações longas chegaram ao fim, parcerias profissionais foram encerradas, projetos que pareciam sólidos perderam força e até identidades precisaram ser revistas. A Numerologia ajuda a entender por que esse movimento foi tão coletivo e intenso.
Regido pelo número 9, 2025 carregou a energia dos encerramentos inevitáveis. O 9 é o último número da sequência numerológica básica e simboliza conclusão, desapego e fechamento de ciclos. Não se trata apenas de terminar por terminar, mas de finalizar aquilo que já não tem sustentação emocional, espiritual ou prática. Em anos assim, tudo o que está mal resolvido tende a vir à tona, pedindo definição.
Por isso, muitas despedidas aconteceram mesmo quando ainda havia afeto, história ou admiração envolvida. O Ano 9 não poupa vínculos baseados apenas em costume, medo da solidão ou apego ao passado. Ele exige maturidade para reconhecer quando algo cumpriu sua função e precisa ser liberado para que novas experiências sejam possíveis.
Outro ponto importante é que 2025 não foi apenas um ano de términos visíveis, como separações amorosas. Houve também despedidas silenciosas, menos comentadas, mas igualmente profundas: mudanças de carreira, afastamento de amizades antigas, abandono de sonhos que já não faziam sentido e até a necessidade de deixar para trás versões antigas de si mesmo. O cansaço emocional relatado por tantas pessoas ao longo do ano está diretamente ligado a esse processo de “faxina interna”.
Esse movimento coletivo de encerramento também ajuda a explicar a sensação de peso que marcou 2025. Anos 9 costumam ser emocionalmente exigentes porque pedem consciência, aceitação e desapego. Resistir ao que precisa acabar tende a gerar mais sofrimento. Quem conseguiu encerrar ciclos com honestidade saiu do ano mais leve, ainda que machucado, e mais preparado para o próximo passo.
É justamente aí que entra 2026. Após um ano de despedidas, o novo ciclo chega com uma vibração completamente diferente. Regido pelo número 1, 2026 marca o início de uma nova jornada. É o número da ação, da autonomia, do nascimento de ideias, relações e projetos. Depois de limpar o terreno em 2025, o próximo ano convida a plantar.
A energia do 1 favorece recomeços conscientes. Não é um retorno ao passado, mas a chance de construir algo novo com base nas lições aprendidas. Relações iniciadas em 2026 tendem a ser mais alinhadas com a identidade atual das pessoas, justamente porque nascerão após um período de maior clareza emocional.
Se 2025 perguntou o que precisava terminar, 2026 pergunta o que você quer começar. O contraste entre os dois anos é forte, mas complementar. O fim de ciclos vivido agora não foi um castigo, e sim uma preparação. O que foi deixado para trás abriu espaço para escolhas mais verdadeiras, projetos mais autorais e vínculos mais conscientes.
Depois de um ano marcado por términos, despedidas e encerramentos necessários, 2026 chega como um convite à reconstrução. Não apaga o que foi vivido, mas transforma as perdas em ponto de partida para um novo capítulo.