ÚLTIMO REGISTRO

Veja foto inédita de Marília Mendonça momentos antes da morte

Imagem foi publicada por familiar do comandante e voltou a repercutir nas redes sociais nesta terça-feira (23)

Fernanda Varela

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 16:14

Marília Mendonça Crédito: Reprodução

Uma foto inédita de Marília Mendonça ao lado do piloto do avião que caiu em novembro de 2021 voltou a circular com força nas redes sociais nesta terça-feira (23). O registro, feito pouco antes do voo, mostra a cantora ao lado de Tarciso Pessoa Viana, comandante da aeronave que caiu em Piedade de Caratinga, no interior de Minas Gerais.

Marília Mendonça 1 de 13

A imagem foi publicada por Nagila do Vale, irmã do piloto, como parte de uma homenagem ao irmão. No texto que acompanha a foto, ela descreve Tarciso como um pai presente, irmão carinhoso e homem dedicado à família. O piloto morreu aos 37 anos e deixou dois filhos e a esposa, que estava grávida na época do acidente.

Nos comentários, internautas reagiram com surpresa e emoção. Mensagens como “em choque com essa foto” se multiplicaram, enquanto o conteúdo passou a ser compartilhado também em plataformas como X e TikTok.

O acidente ocorreu no dia 5 de novembro de 2021 e matou cinco pessoas. Além de Marília Mendonça e do piloto, morreram o copiloto, um produtor da cantora e o tio dela. O voo havia partido do Aeroporto Santa Genoveva com destino ao Aeroporto de Ubaporanga. De lá, a cantora seguiria por terra até Caratinga, onde faria um show no Parque de Exposições.

A aeronave caiu pouco depois das 15h, em uma área rural próxima à BR-474. O Corpo de Bombeiros foi acionado cerca de meia hora depois, quando imagens do avião já circulavam nas redes sociais.