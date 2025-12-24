Acesse sua conta
Venezuelano é encontrado morto com sinais de violência dentro de apartamento

Amigo estranhou a falta de contato, foi até o imóvel e encontrou o corpo

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 09:22

Corpo de Jesus Alfredo Campos tinha sinais de violência
Corpo de Jesus Alfredo Campos tinha sinais de violência Crédito: Reprodução

O corpo de um jovem venezuelano foi encontrado dentro de um apartamento no condomínio Mirante do Parque, no bairro Coxipó da Ponte, em Cuiabá, nesta terça-feira (23). A vítima foi identificada como Jesus Alfredo Campos Coa, de 25 anos, segundo informação do G1.

De acordo com a Polícia Civil, um amigo relatou que esteve com Jesus e outras pessoas no sábado, mas, após a saída, não conseguiu mais falar com ele. Sem obter respostas, decidiu ontem ir até o apartamento do venezuelano para verificar o que havia acontecido e se ele estava precisando de algo.

Ao chegar ao local, a testemunha encontrou a porta do imóvel aberta e viu o corpo caído no chão. Segundo o relato, ele não entrou no apartamento, mas percebeu perfurações no corpo e grande quantidade de sangue no ambiente.

Equipes policiais foram acionadas e a área passou por perícia. As investigações estão sob responsabilidade da Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que busca esclarecer as circunstâncias da morte. O caso segue em investigação.

