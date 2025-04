POLÊMICO

Apontado como ex-affair de Simaria, galã cubano é preso nos Estados Unidos

Famoso foi preso na Flórida nesta segunda (15) por invasão de propriedade privada e outros dois crimes

William Levy, famoso ator cubano-americano, foi preso nesta segunda-feira (14), no Estado da Flórida, nos Estados Unidos por três diferentes crimes. Conhecido por estrelar novelas de sucessos como “Café com Aroma de Mulher” e “Cuidado com o Anjo”, o galã é apontado como ex-affair da cantora Simaria.>