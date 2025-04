VEJA PORCENTAGENS

Enquete BBB 25: Rejeição de sister cresce e reviravolta ainda é possível

Paredão entre Delma, Guilherme e Renata ainda está indefinido

Elis Freire

Publicado em 15 de abril de 2025 às 17:03

Delma, Guilherme e Renata estão na Berlinda Crédito: Reprodução / TV Globo

Mesmo estando no Paredão ao lado do genro, Dona Delma aparece na frente para ser eliminada do BBB 25 nesta terça-feira (15). Porém, nada está definido e uma reviravolta no resultado ainda é possível até a decisão no programa ao vivo. Delma, Guilherme e Renata disputam a permanência na casa. >

Ainda não há definição do resultado já que a rejeição de Renata - apontada como uma das favoritas para ganhar o reality show - tem crescido, de acordo com parcial da Enquete BBB 25 do Jornal Correio. Na tarde desta segunda, a distância entre Delma e Renata era de 6%, mas, 24h depois, apenas 5% separam as duas da permanência ou da eliminação. >

A sogra de Guilherme aparece com 48.74% (18,867 votos), a bailarina com 43.54% (16,853 votos), já Guilherme é o mais tranquilo na disputa, com apenas 7.72% (2,990 votos). Até às 17h desta terça (15), a enquete totalizou 38.709 votos.>

A eliminação será anunciada na noite de hoje, durante a transmissão ao vivo do reality show na TV Globo. O programa tem início previsto para às 22h25, segundo a programação oficial da emissora>