ANOTE AÍ!

Veja dicas para reduzir ou conter o suor debaixo dos seios

Chega de passar vergonha na rua

Depois do banho, seque bem a área e aplique um tiquinho de amido de milho. Ele absorve a umidade e deixa a pele sequinha por mais tempo.>

Se puder, opte por tecidos leves como algodão ou renda fininha. Evite bojo grosso e espuma. Agora, se for segura de si e não tiver problema, vai sem sutiã e deixa a brisa fazer seu papel. Liberdade + ventilação = dupla imbatível.>

Tá no sufoco? Dobre uma toalha de papel e ponha debaixo do peito antes de sair. Discreto, salva a dignidade no rolê e ainda pode ser trocado rapidinho se suar demais.>