JORNALISMO

Globo envia César Tralli a Roma para reforçar cobertura da morte do Papa Francisco

Emissora aposta no âncora do Jornal Hoje como trunfo jornalístico internacional

Carol Neves

Publicado em 21 de abril de 2025 às 18:53

César Tralli Crédito: Reprodução

A Globo decidiu investir pesado em sua equipe internacional e escalou César Tralli para reforçar a cobertura sobre a morte do Papa Francisco direto de Roma. O jornalista, que não apresentou o Jornal Hoje nesta segunda-feira (21), embarcou rumo à capital italiana e ficará responsável por parte das reportagens nos próximos dias. >

A novidade foi anunciada pelo próprio âncora em suas redes sociais. Em um vídeo gravado no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, Tralli revelou os detalhes da viagem. “Já despachei as malas, agora vou só com a bagagem de mão. E eu estou indo pra Roma, chego lá na Itália, na capital da Itália, amanhã cedo. São cinco horas de diferença, [eles estão] cinco horas na frente em relação ao fuso nosso aqui, ao horário de Brasília”, disse.>

Ele destacou que fará parte de uma equipe robusta da Globo para a cobertura do falecimento do pontífice. “E eu vou reforçar essa cobertura especial da morte do papa Francisco. Então, você vai acompanhar o nosso trabalho todo de lá, é uma equipe grande, tem gente indo do Rio de Janeiro, eu aqui de São Paulo. A nossa equipe de Londres [com o jornalista Murilo Salviano], a nossa correspondente que trabalha lá na Itália também [Ilze Scamparini]”, enumerou.>

Na publicação, o jornalista ressaltou a mobilização da emissora para o momento. “Tem uma estrutura grande nesse momento tão importante, nós todos mobilizados, do Jornalismo da Globo, para trazer pra você a melhor cobertura em relação a esse momento histórico, portanto, da Igreja Católica, do Vaticano, e também esse momento triste da perda do papa Francisco. Tá bom? A gente se vê então, a partir de amanhã, direto de Roma. Um abraço, fique em paz e até breve”, finalizou.>

Na legenda do post, Tralli escreveu: “Rumo à Itália. Levo na bagagem um farto material de leitura e muita disposição para colaborar com nosso jornalismo neste momento histórico da perda do papa Francisco. Estamos todos mobilizados e unidos para levar para você a melhor informação, com toda nossa dedicação e trabalho em equipe. Com todo carinho e respeito por você”.>