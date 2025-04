IMPRESSIONANTE

Horário da morte do Papa Francisco tem coincidência bizarra com o San Lorenzo

Pontífice era torcedor declarado do clube argentino

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de abril de 2025 às 08:58

Papa Francisco era torcedor do San Lorenzo Crédito: Reprodução

O Papa Francisco era o torcedor mais ilustre do San Lorenzo. Apesar de ter passado as últimas décadas sem assistir a jogos de futebol, ele era fã declarado do clube argentino e tinha até carteirinha de sócio. Pois uma coincidência bizarra envolveu a equipe e o horário da morte do pontífice.>

Francisco morreu após ter um AVC e sofrer insuficiência cardíaca, na madrugada de segunda-feira (21), aos 88 anos. Pelo horário da Argentina, ele faleceu às 2h35. Eis que o horário e a idade do Papa chamaram a atenção por coincidir com o número de sócio dele no San Lorenzo: 88235N-0.>

O clube lamentou a morte do pontífice, em nota. "Nunca foi apenas mais um e sempre foi um dos nossos. Cuervo desde criança e como homem... Cuervo como sacerdote e cardeal... Cuervo também como Papa...Sempre transmitiu sua paixão pelo Ciclón: quando ia ao Viejo Gasómetro para ver o time de 46, quando confirmava Angelito Correa na capela da Cidade Esportiva, quando recebia as visitas azulgranas no Vaticano sempre com total felicidade... Sócio N°88235. De Jorge Mario Bergoglio a Francisco, houve algo que jamais mudou: o seu amor pelo Ciclón. Envoltos em profunda dor, desde #SanLorenzo hoje dizemos a Francisco: Adeus, obrigado e até sempre! Estaremos juntos pela eternidade!".>