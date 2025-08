VEJA COMO ESTÁ

Saiba quem é o brasileiro que atuou em Hollywood e hoje mora na rua e vive de doações

Artista contracenou com grandes nomes do cinema internacional como Brooke Shields, Arnold Schwarzenegger e Chuck Norris

Felipe Sena

Publicado em 4 de agosto de 2025 às 21:43

Ator retornou ao Brasil Crédito: Reprodução | Insternet

Conhecido como Sergio Kato, o ator Sérgio Luiz Pereira acumulou diversas profissões no mundo das artes ao longo da vida. Foi ex-modelo, apresentador e comediante, com destaque internacional com diversas produções no epicentro mundial dos filmes, Hollywood. No entanto, teve uma reviravolta triste, perdeu muito do que tinha e hoje vive de doações. >

Por causa de problemas pessoais e perda de contratos, além de dificuldades financeiras, Kato chegou a ser morador de rua nos Estados Unidos, longe da família e sem perspectivas de futuro promissoras, por enquanto.>

De volta ao Brasil, o ator vive de doações no interior de Minas Gerais e tenta reconstruir a vida longe dos holofotes. A história do artista será contada em uma série de reportagens do Cidade Alerta, a partir desta segunda-feira (4).>

Nascido em 15 de julho de 1960, no Rio de Janeiro, Kato começou a carreira artística no teatro “O Tablado”, escola de teatro brasileira fundada em 1951. O ator ganhou notoriedade ao se apresentar na casa noturna Scala Rio, onde atuava, cantava e dançava em espetáculos variados.>

Em 1985, decidiu tentar a sorte nos Estados Unidos, onde estudou inglês e se formou na Escola de Teatro, Cinema e Televisão da UCLA. O diploma dele possibilitou abrir portas em importantes produções, atuando ao lado de nomes como Brooke Shields, Arnold Schwarzenegger e Chuck Norris.>

Seu primeiro papel no cinema foi no filme "Bete Balanço" (1984), onde interpretou um dançarino. Depois, conseguiu um papel no longa "Brenda Starr" (1989), com Brooke Shields. Foi também dublê de ação nos filmes "O Predador" (1987) e "Braddock 2: O Início da Missão" (1985). Em 1993, analisava roteiros para novas produções, incluindo "Only the Strong", estrelado por Mark Dacascos.>

Além da carreira como ator, Kato também foi modelo internacional. Assinou com uma agência em Nova York, participou de campanhas para marcas como Calvin Klein, Polo Ralph Lauren, Giorgio Armani, Dolce & Gabbana e Timex, e trabalhou em cidades como Paris, Milão e Tóquio.>