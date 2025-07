INUSITADO

Ator diz que foi rejeitado em série de sucesso 'por ser bonito demais'

Jesse Metcalfe fez teste para The Vampire Diaries, mas não conseguiu papel

O ator Jesse Metcalfe poderia ter participado da série The Vampire Diaries, mas acabou sendo rejeitado... por ser bonito demais. Durante entrevista ao podcast misSPELLING, a apresentadora Tori Spelling brincou dizendo que o artista deveria ter interpretado o lobisomem Jacob na saga de filmes Crepúsculo. Ele, então, falou que fez teste para o seriado exibido entre 2009 e 2017, mas foi dispensado por uma executiva por causa de seu visual.>

"Nunca vou esquecer, uma executiva de alto escalão da CW [rede de TV onde a série foi exibida] disse: 'Você nunca conseguiria interpretar um vampiro porque tem um rosto muito bonito'. Foi o que ela me disse. Ela disse: 'Você parece um cara muito bonito para interpretar um vampiro'. Eu não sou tão legal assim", relembrou.>

Jesse Metcalfe fez sucesso nos anos 2000, com trabalhos na série Desperate Housewives (2004-2012) e no filme Todas Contra John (2006). Ele comentou sobre estar no auge da carreira na época em que a internet estava em crescimento. >