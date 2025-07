BBB

Davi Brito revela bastidores da expulsão de Wanessa no BBB 24: 'Fui na intenção'

Ex-BBB diz que provocou produção após levar tapa: “Todo mundo tem que cumprir regra”

Fernanda Varela

Publicado em 17 de julho de 2025 às 13:36

Wanessa Camargo e Davi Crédito: Redes sociais / Globo

Campeão do Big Brother Brasil 24, Davi Brito voltou a comentar a polêmica expulsão de Wanessa Camargo do reality da TV Globo. Em entrevista ao podcast Selfie Service, comandado por Lucas Selfie no YouTube, o ex-motorista de aplicativo revelou que agiu de forma calculada ao cobrar a produção do programa depois de levar um tapa da cantora durante uma festa.>

“Irmão, eu já fui na intenção de que isso fosse acontecer”, afirmou Davi. Ele explicou que, após o episódio, não hesitou em se posicionar: “Falaram que eu tinha que falar [da agressão]. Eu olhei para a câmera e falei”.>

Dentro do confinamento, o brother acreditava que Wanessa deveria ser punida da mesma forma que qualquer outro participante. “Se fosse eu que tivesse bebido e desse um tapa, eu seria expulso? Eles não falaram nada porque a resposta é sim”, disse. “Quando é ela comigo, ela não pode também ser? Isso é regra”.>

Wanessa Camargo foi desclassificada do programa no início de março de 2024, após a produção concluir que ela havia agredido Davi. Na época, a decisão dividiu opiniões nas redes sociais e entre os próprios participantes da edição.>

Além de falar sobre o episódio, Davi comentou o distanciamento em relação aos colegas do BBB. Segundo ele, atualmente só mantém contato com Lucas Buda e MC Binn. Isabelle Nogueira, com quem formou uma dupla próxima no reality, também foi citada:>

“Eu entendo ela, estava namorando, era o momento dela. Ela me levou para Parintins, disse que viria a Salvador, mas não veio. Foi amiga ali [no reality]. Cada uma vive a sua vida”.>