CONTEÚDO SENSÍVEL

Atriz mostra machucados e acusa ex-marido de agressão: 'Me estrangulava violentamente'

Denise Richards conseguiu medida protetiva temporária contra Aaron Phypers

Giuliana Mancini

Publicado em 17 de julho de 2025 às 13:26

Aaron Phypers e Denise Richards Crédito: Joe Seer/Shutterstock.com

A atriz e modelo Denise Richards, de 54 anos, acusou o ex-marido Aaron Phypers, 52, de violência doméstica, e conseguiu uma medida protetiva temporária contra o empresário. A artista apresentou imagens em que aparece com machucados, que agora constam no processo aberto por ela na Justiça. >

Denise relatou que agressões verbais e físicas ocorreram durante todo o relacionamento, que durou cerca de sete anos. Nos documentos judiciais, que o site TMZ teve acesso, a atriz alegou uma série de casos violência contra ela, incluindo ameaças de morte se ela denunciasse o empresário à polícia.>

"Durante todo o nosso relacionamento, Aaron frequentemente me estrangulava violentamente, apertava minha cabeça com as duas mãos, apertava meus braços com força, me dava tapas violentos no rosto e na cabeça, batia agressivamente minha cabeça no toalheiro do banheiro", afirmou a estrela do reality show The Real Housewives às autoridades.>

A artista disse que as fotos nas quais aparece com um grande hematoma no olho foram tiradas em 2022, após agressões de Aaron. Ela falou que os dois estavam no local de trabalho do ex-marido, em Malibu, quando ele "ficou paranoico" porque os vasos de plantas que ele trouxe "continham dispositivos de escuta". A atriz disse que, com raiva, ele deu um tapa no rosto dela enquanto a chamava de "vadia do caralho".>

Em outro caso, Denise disse que o ex-marido ficou violento depois que ela sugeriu que o empresário não a acompanhasse em uma viagem de trabalho. "Aaron me agarrou pela nuca, pelos cabelos, me jogou no chão e gritou: 'Você não vai cancelar meu voo, eu vou com você e não confio em você'.">

Um episódio mais recente teria ocorrido no início deste mês. Na ocasião, Aaron teria invadido o escritório de Denise e gritado para que ela entregasse seu celular. Ela afirma que, ao recusar, o empresário reagiu. "Marchou agressivamente em minha direção, apertou meu braço com muita força e agressividade [repetiu a exigência]". >

A atriz também acusa o ex-marido de ter pelo menos oito armas não registradas. A medida protetiva emitida pela Justiça é válida até o dia 8 de agosto, quando os dois deverão comparecer ao tribunal. Até lá, o Aaron deve permanecer a pelo menos 90 metros de distância de Denise, da casa dela, de seu local de trabalho e também do veículo da atriz. >