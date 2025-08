DEBOCHOU

Ex de Carlinhos Maia abre jogo sobre bissexualidade de influencer: ‘Pagando de hétéro’

Influenciador e Lucas Guimarãe,s também influencer, terminaram em julho deste ano

No mês de julho, a notícia da separação de Carlinhos Maia e Lucas Guimarães deixou vários famosos, principalmente influenciadores desacreditados com a notícia. Os dois, que estavam juntos há 15 anos, decidiram colocar um ponto final de vez na relação. >

O casal, que já tinha se separado em 2020 e voltou, dessa vez, em conjunto, decidiu comunicar publicamente através do Instagram, o fim do casamento. Apesar de especulações sobre traição, os dois afirmaram em texto que foi uma decisão de acordo entre os dois e pode ter tido “falta de honestidade” no passado, mas que esse não foi o principal motivo da separação.>