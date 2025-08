LUTO

Atriz de 'The Walking Dead', morre aos 33 anos com tumor raro no cérebro

Kelley Mack lutava contra glioma e faleceu ao lado da família

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 6 de agosto de 2025 às 12:08

Kelley Mack em cena de 'The Walking Dead' Crédito: Divulgação

A atriz norte-americana Kelley Mack faleceu no sábado (02), aos 33 anos, após enfrentar um glioma, tipo raro e agressivo de tumor que afeta o sistema nervoso central. A informação foi confirmada por familiares por meio das redes sociais da artista. Segundo o comunicado, Kelley partiu em paz, cercada pela mãe e pela tia. >

"É com tristeza imensurável que comunicamos o falecimento da nossa querida Kelley. Uma luz intensa e vibrante agora segue seu caminho para o outro lado", diz a nota oficial. O velório da atriz será realizado no dia 16 de agosto, em Glendale, Ohio.>

Kelley ficou conhecida por interpretar Addy (Adeline) em cinco episódios da nona temporada de The Walking Dead, exibida em 2018. Na trama, ela era uma jovem sobrevivente que vivia em uma comunidade na Virgínia e nutria sentimentos por Henry, personagem vivido por Matt Lintz.>

Além da série de zumbis, ela também participou de outras produções televisivas como '9-1-1', 'Chicago Med' e do longa 'Transmissões Sinistras'. Ela ainda teve créditos na equipe de dublagem da animação 'Homem-Aranha: No Aranhaverso (2018)', sucesso de público e crítica.>

Com uma carreira que soma 35 produções, Kelley construiu uma trajetória discreta, porém marcada por atuações consistentes e elogiadas.>

O glioma, causa de sua morte, é um tumor cerebral que pode afetar funções motoras e cognitivas, e costuma se manifestar com sintomas como tontura, náuseas, visão turva e vertigem. Embora atinja principalmente crianças e idosos, pode surgir em qualquer fase da vida, como aconteceu com a atriz.>