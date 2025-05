FIM DE SEMANA

Brechó de moda com peças masculinas e femininas a partir de R$ 5 acontece no fim de semana

Tria Bazar também terá marcas nacionais e internacionais

Neste fim de semana (17 e 18), a Doca1 (Avenida da França, s/n, Comércio), recebe o Tria Bazar, evento dedicado à curadoria especial de moda. Organizado pelos produtores e stylists Marie Silva, Silas Matos e Iris Magalhães, o brechó traz uma seleção de roupas e acessórios de marcas autorais como Mahina, Pico, The Finds, Gefferson Vila Nova, Use Caicó, Piçangas, Ateliê Mão de Mãe, Rolê89, além de calçados Converse, Havaianas, Rider e Fila e produtos de marcas nacionais e internacionais. Os preços começam a partir de R$ 5. >

Além das compras, o evento contará com ações surpresas ao longo dos dois dias e, no domingo, às 10h, realiza um talk com a cristaloterapeuta Ananda França, a especialista em mídias sociais Júlia Brito e a psicóloga Gabriela Soares. As inscrições para o bate-papo são limitadas e podem ser feitas pelo Instagram @t.r.i.a.bazar. >