NOVELA DAS 19H

'Dona de Mim': Marlon desiste de fugir e realiza sonho de virar policial

Ryan segue preso, mas tem promessa de liberdade no capítulo desta quinta-feira (15)

O capítulo desta quinta-feira (15) de Dona de Mim marca uma grande virada na vida de Marlon. Com apoio de Leo, o rapaz toma a decisão de ficar no Brasil e desistir da fuga com Bárbara, deixando para trás a ideia de abandonar tudo. Alan, atento a cada passo do jovem, aproveita para revelar que o sonho de ser policial ainda é possível e reacende a chama da vocação em Marlon. >

Enquanto isso, Ryan continua no hospital do presídio e recebe a visita de Kami. O estado de saúde do rapaz ainda inspira cuidados, mas uma luz no fim do túnel aparece: Yuri garante que fará de tudo para tirá-lo da cadeia e provar sua inocência.>