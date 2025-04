HAJA INDIRETA!

Treta olímpica! Arthur Nory defende Diego Hypolito e troca farpas com primo de Maike, do BBB 25

Atletas bateram boca nas redes sociais ao defender seus preferidos do reality show

As tretas do Big Brother Brasil 25 não ficaram confinadas apenas na casa mais vigiada do país. O ginasta Arthur Nory, que é amigo de Diego Hypolito, bateu boca nas redes sociais com o nadador Brandonn Almeida, primo de Maike. Os dois trocaram alfinetadas no X (antigo Twitter) ao defenderem seus participantes preferidos do reality show.>