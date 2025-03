VEJA O VÍDEO

Diego Hypolito choca ao revelar quanto recebeu por medalha olímpica: 'Ridículo'

Ginasta faturou a prata no solo nos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016

Diego Hypolito revelou, durante uma conversa com Aline, Guilherme e Vinícius no Big Brother Brasil 25, o valor da premiação que recebeu após conquistar uma medalha olímpica. O ginasta ficou com o segundo lugar na final do solo nos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016, e faturou a prata. A bonificação que veio com o pódio, porém, não agradou o atleta.>