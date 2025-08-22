TELEVISÃO

Preta Gil será homenageada em 'Êta mundo melhor!'; veja os detalhes

Cantora era amiga de infância da diretora Amora Mautner

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 09:55

Dita (Jeniffer Nascimento) em "Êta mundo melhor!" Crédito: Globo/Reprodução

Pouco mais de um mês após sua morte, Preta Gil (1974-2025) ganhará uma homenagem em "Êta Mundo Melhor!", novela das 18h da Globo. No capítulo que será exibido neste sábado (23), Dita (Jeniffer Nascimento) aparecerá admirando um retrato da artista nos corredores da rádio.

A ideia de mostrar Preta na atração foi da diretora artística Amora Mautner, amiga de infância da cantora. As informações foram divulgadas pela coluna Play, do jornal O Globo.

As homenagens não vão parar por aí. Em uma cena prevista para ser exibida no dia 30, Preta vai estampar a capa de uma revista da época. "É minha referência de vida, minha irmã, meu sol. Estou aprendendo a viver sem ela, que ficará sempre dentro de mim", disse Amora.

Preta Gil morreu no dia 20 de julho, aos 50 anos, em decorrência de um câncer no intestino. Ela também foi homenageada na novela "Vale Tudo". A música da abertura, "Brasil", interpretada por Gal Costa, foi substituída por uma versão cantada pela filha de Gilberto Gil.