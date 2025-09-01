VEJA

Casado com Ticiane Pinheiro e genro da eterna ‘Garota de Ipanema’: conheça família de César Tralli

Jornalista substitui Bonner na bancada do Jornal Nacional

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 21:20

Tralli compartilha vários momentos com a família nas redes Crédito: Reprodução | Instagram

César Tralli é o nome cotado para substituir William Bonner, que se despede do Jornal Nacional em novembro, de acordo com comunicado da Rede Globo publicado nas redes sociais na noite desta segunda-feira (01).

Há mais de 30 anos Grupo Globo, Tralli já atuou como correspondente internacional, repórter especial e apresentador de telejornais como SPTV e Jornal Hoje.

Frequente nas redes sociais e com humor que atrai vários fãs, Tralli compartilha momentos descontraídos da vida ao lado da esposa, a apresentadora Ticiane Pinheiro, filha da eterna ‘Garota de Ipanema’, Helô Pinheiro. O jornalista também compartilha vários momentos ao lado da enteada Rafa Justus. Ele ainda é pai de Manu, uma menina de cinco anos.

Em 2022, Tralli perdeu a mãe, Edna Tralli. Antes, em 2020, perdeu ainda a irmã mais nova, Gabriela Tralli, a quem também costuma lembrar nas redes sociais. Veja a família de César Tralli.

Ticiane Pinheiro

César Trallie e Ticiane Pinheiro Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Ticiane é esposa de Tralli. A ex-atriz brasileira apresenta Hoje em Dia, na Record, desde 2015, além de ter apresentado outros programas como Troca de Esposas e Canta Comigo Teen, também da Record.

Helô Pinheiro

César Tralli e Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Helô é sogra de Tralli. Ex-modelo como a filha, Heloísa Pinheiro também foi apresentadora e é empresária. Ficou marcada na voz de Tom Jobim como musa inspiradora para a canção “Garota de Ipanema”, que projetou a bossa nova internacionalmente ao som de “The Girl From Ipanema”.

Fernando Mendes Pinheiro

Ticiane Pinheiro e o pai Crédito: Reprodução | Redes Sociais

O engenheiro de 85 anos se casou com Helô Pinheiro há quase 60 anos. Os dois tem um relacionamento sólido cercado por afeto, o que é compartilhado nas redes sociais.

Rafa Justus

César Tralli e Rafa Justus Crédito: Reprodução | Redes Sociais

A jovem de apenas 16 anos tem uma relação saudável com o padrasto, que a acompanha em momentos muito importantes de sua vida, como foi a comemoração do aniversário de 15 anos.

Rafaella Justus tem uma postura madura nas redes sociais, e é filha de Ticiane Pinheiro com o empresário Roberto Justus, e acumula mais de 3 milhões de seguidores no Instagram.

Manuella Pinheiro Tralli

César Tralli e filha com Ticiane Pinheiro Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Fruto do relacionamento de Tralli com Ticiane, Manuella completará 6 anos.

Edna Tralli

César Tralli e a mãe Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Mãe do jornalista, Edna teve 8 filhos, e teve uma vida difícil. Durante a infância, cortava cana-de-açúcar para sobreviver, além de ter colhido amendoim, que vendia em estádios de futebol.

A mãe de Tralli, de 74 anos, morreu em 2022 em decorrência de um acidente aéreo na cidade de Paranapanema, no interior de São Paulo. O piloto e o namorado de Edna, Euclides Brosch, de 78 anos, também não resistiram.

Gabriela Tralli

