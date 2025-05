INCLUSÃO

Quem era a irmã de César Tralli citada ao vivo pelo âncora em desabafo

César Tralli relembrou Gabriela, sua irmã com deficiência, em um desabafo no Jornal Hoje desta sexta (23)

O apresentador César Tralli emocionou os telespectadores nesta sexta-feira (23/5) ao quebrar o protocolo ao vivo durante o Jornal Hoje, fazendo um desabafo sobre a importância da inclusão de pessoas com deficiência nos espaços educativos e no mercado de trabalho.>

A fala do jornalista ocorreu após a exibição de uma reportagem que apresentou dados do Censo de 2022, revelando que cerca de 21% das pessoas com deficiência (PCDs) com 15 anos ou mais são analfabetas. A matéria também destacou as diversas barreiras enfrentadas por essa população para acessar oportunidades no mercado de trabalho formal.>