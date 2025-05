CRIME

Mais de 11 toneladas de alimentos avaliados em R$ 80 mil são roubados no Imbuí

Motorista decaminhão saiu de Goiás para entregar carga na capital baiana

Uma carga de alimentos de mais de 11 toneladas e o caminhão que transportava o material foram roubados no bairro do Imbuí, em Salvador, na quinta-feira (22). O motorista havia saído de Goiás e entregaria a carga em um supermercado da capital baiana, mas foi abordado por assaltantes. Ele foi liberado depois do roubo. Os alimentos foram encontrados na BA-093, no município de Simões Filho.>