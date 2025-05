PRESIDENTE DO STF

Luís Roberto Barroso recebe título de Cidadão Baiano na Alba

Honraria foi concedida durante sessão especial na Assembleia Legislativa da Bahia

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso recebeu o título de Cidadão Baiano e a Comenda 2 de Julho da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). A cerimônia aconteceu no final da tarde desta sexta-feira (23), durante sessão especial do legislativo baiano. >