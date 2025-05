EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO

Prova do Enem voltará a emitir certificado do ensino médio

Informação foi divulgada pelo Ministro da Educação Camilo Santana nesta sexta-feira (23)

Em 2025, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) voltará a ser uma opção para maiores de 18 que desejam conquistar o diploma do ensino médio. A informação foi divulgado pelo Ministro da Educação Camilo Santana nesta sexta-feira (23), nas redes sociais.>

Nesse período, o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), foi adotado pelo MEC em substituição, com edições anuais. A prova oficial serve para atestar os conhecimentos de jovens e adultos que não concluíram o ensino fundamental ou médio na idade adequada. O bom desempenho no Encceja resulta na obtenção da certificação.>

Estudantes de escola pública serão pré-inscritos no Enem

O ministro também divulgou que estudantes da rede pública concluintes do ensino médio em 2025 serão automaticamente inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano.>

As inscrições do Enem abrem em 29 de maio e vão até 6 de junho e devem ser feitas na Página do Participante, no site oficial do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Para alunos de escolas públicas será necessário apenas confirmar a inscrição e escolher a opção por inglês ou espanhol nas provas de línguas.>