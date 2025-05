SAÚDE

Grazi Massafera revela hábito danoso: 'Sou viciada'

Atriz compartilhou uma reflexão pessoal através das redes sociais

Famosa atriz e ex-BBB, Grazi Massafera falou sobre um hábito da sua vida, que pode ser muito prejudicial à saúde, principalmente em grande quantidade: o consumo de açúcar na alimentação. Através de uma publicação no Instagram, ela se disse “viciada” nesse carboidrato e comparou os efeitos do açúcar aos danos causados pelo álcool durante a infância e adolescência. >

“Estou contando com muito esforço para remover o açúcar da minha vida”, relatou. Grazi explicou que não tem o hábito de consumir álcool, mas o açúcar é seu ponto fraco. “Não sou de bebidas alcoólicas. Sou viciada em açúcar. Os danos são os mesmos”, afirmou.>

A famosa ressaltou que no período desafio se intensifica durante o período da Tensão Pré Menstrual, com fortes desejos de consumir doces. >

Ela resumiu a sua visão sobre o alimento em uma frase: “O açúcar é como álcool para as crianças, danifica o fígado e o cérebro”. Segundo especialistas, o consumo de açúcar e alimentos açucarados estão entre as principais causas de obesidade, devido ao seu impacto calórico.>

No relato, Grazi Massafera se disse orgulhosa da filha Sofia, de 13 anos, fruto de seu relacionamento com o ator Cauã Reymond. Ela comentou que a menina mantém uma alimentação saudável e que nunca chegou a tomar refrigerante - bebida com altos índices de açúcar adicionado. >