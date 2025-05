NA TRANQUILIDADE

Apresentadora conduz jornal ao vivo durante trabalho de parto: 'Bolsa estourou'

Âncora optou por seguir com o noticiário até o fim, mesmo próxima a dar à luz

O programa já começou com clima descontraído, quando a colega de bancada, Julia Dunn, anunciou: “Temos uma notícia de última hora. A bolsa da Olivia estourou e ela está apresentando o noticiário em pleno trabalho de parto.” Olivia, sorridente, fez questão de explicar que ainda estava na fase inicial do processo e garantiu que estava bem.>

Durante toda a edição, a equipe comentou a situação e até o meteorologista Craig Adams fez uma piada, dizendo que, se necessário, carregaria Olivia nos ombros até o hospital. As brincadeiras, no entanto, vieram acompanhadas de avisos de que a decisão de permanecer ao vivo foi exclusivamente dela.>

“Prefiro estar aqui do que no hospital agora”, comentou a apresentadora, com bom humor. A equipe técnica também contribuiu para o tom leve da situação e exibiu nas tarjas do telejornal mensagens como “Dias após a data prevista: 2” e, ao fim do noticiário, “Lá vem o bebê P. Boa sorte, Olivia.”>