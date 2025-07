TRANSIÇÃO

William Bonner deixará bancada do Jornal Nacional após 30 anos, diz colunista

Jornalista seguirá como editor-chefe nos bastidores do telejornal, segundo publicação

O jornalista William Bonner sairá da bancada do Jornal Nacional em outubro deste ano, após 30 anos apresentando o maior noticiário do país. Isso é o que afirmou o colunista Alessandro Lo-Bianco, durante o programa "A Tarde é Sua". De acordo o colunista, a informação foi confirmada por fonte responsável por contratos da TV Globo. >

Segundo Lo-Bianco, o apresentador se afastará do cargo para dar início a sua campanha para concorrer às eleições presidenciais de 2026. Ele, porém, deve continuar como editor-chefe do programa jornalístico, atuando nos bastidores como figura decisiva nas escolhas editoriais do telejornal de horário nobre. Ainda não comunicada, a transição estaria sendo organizada internamente desde as eleições de 2022, quando Bonner deu indícios que poderia ser seu último ciclo como âncora em tempo integral.>