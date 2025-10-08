TRAGÉDIA

Filho de 17 anos de Arturo Gatti é encontrado morto no México

Herdeiro de lenda do boxe treinava para seguir a carreira do pai

Elis Freire

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 19:54

Arturo Gatti Jr. Crédito: Reprodução

Arturo Gatti Jr., filho da lenda do boxe canadense Arturo Gatti (1972-2009), foi encontrado morto aos 17 anos no México, país onde morava com a mãe, a brasileira Amanda Rodrigues. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (8) por amigos do rapaz, e confirmada pela família do menino à emissora canadense TVA Nouvelles.

Nas redes sociais, Chuck Zito, amigo da família e ex guarda-costas de Arturo Gatti, lamentou a tragédia. "É com o coração pesado que eu tenho a dizer: Descanse em paz para ARTURO GATTI JR, de 17 anos. Ele foi encontrado num apartamento no México ontem, da mesma forma que encontraram o pai dele morto num apartamento no Brasil há 16 anos. Meus sentimentos aos familiares do Arturo Gatti - mãe, irmãs, irmãos e sua filha Sophia", declarou.

Arturo Gatti Jr. 1 de 5

De acordo com informações iniciais do veículo canadense, o corpo do adolescente foi descoberto por um vizinho do apartamento em que ele passava alguns dias hospedado com a mãe.

Arturo Jr. buscava se tornar boxeador assim como o pai e já participava de lutas amadoras de boxe para se preparar para carreira profissional. Dedicado ao treinos, seu objetivo era disputar os Jogos Olímpicos.

A tragédia ocorre pouco mais de 16 anos após da morte de seu pai, em 2009, em um flat em Porto de Galinhas, em Pernambuco. Na época, Arturo Jr. tinha apenas 10 meses de vida.