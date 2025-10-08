Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Filho de 17 anos de Arturo Gatti é encontrado morto no México

Herdeiro de lenda do boxe treinava para seguir a carreira do pai

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 19:54

Arturo Gatti Jr.
Arturo Gatti Jr. Crédito: Reprodução

Arturo Gatti Jr., filho da lenda do boxe canadense Arturo Gatti (1972-2009), foi encontrado morto aos 17 anos no México, país onde morava com a mãe, a brasileira Amanda Rodrigues. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (8) por amigos do rapaz, e confirmada pela família do menino à emissora canadense TVA Nouvelles.

Nas redes sociais, Chuck Zito, amigo da família e ex guarda-costas de Arturo Gatti, lamentou a tragédia. "É com o coração pesado que eu tenho a dizer: Descanse em paz para ARTURO GATTI JR, de 17 anos. Ele foi encontrado num apartamento no México ontem, da mesma forma que encontraram o pai dele morto num apartamento no Brasil há 16 anos. Meus sentimentos aos familiares do Arturo Gatti - mãe, irmãs, irmãos e sua filha Sophia", declarou. 

Arturo Gatti Jr.

Arturo Gatti Jr. por Reprodução / Redes Sociais
Arturo Gatti Jr. por Reprodução / Redes Sociais
Arturo Gatti Jr. por Reprodução / Redes Sociais
Arturo Gatti Jr. por Reprodução / Redes Sociais
Arturo Gatti Jr. por Reprodução / Redes Sociais
1 de 5
Arturo Gatti Jr. por Reprodução / Redes Sociais

De acordo com informações iniciais do veículo canadense, o corpo do adolescente foi descoberto por um vizinho do apartamento em que ele passava alguns dias hospedado com a mãe.

Arturo Jr. buscava se tornar boxeador assim como o pai e já participava de lutas amadoras de boxe para se preparar para carreira profissional. Dedicado ao treinos, seu objetivo era disputar os Jogos Olímpicos. 

A tragédia ocorre pouco mais de 16 anos após da morte de seu pai, em 2009, em um flat em Porto de Galinhas, em Pernambuco. Na época, Arturo Jr. tinha apenas 10 meses de vida.

Pai do jovem, Arturo Gatti era considerado uma lenda do boxe. Com o seu estilo combativo, o atleta conquistou títulos mundiais em duas categorias: o cinturão dos super-penas (IBF), entre 1995 e 1997, e o dos super-leves (WBC), em 2004. Ao longo da carreira profissional, ele acumulou 40 vitórias e apenas nove derrotas. 

Leia mais

Imagem - Sobremesa com carne, clima tenso e desentendimento com colega: confira o que levou participante à eliminação no MasterChef Confeitaria

Sobremesa com carne, clima tenso e desentendimento com colega: confira o que levou participante à eliminação no MasterChef Confeitaria

Imagem - Nasce Mia, filha dos influenciadores Lucas Rangel e Lucas Bley, nos Estados Unidos

Nasce Mia, filha dos influenciadores Lucas Rangel e Lucas Bley, nos Estados Unidos

Imagem - Zé Felipe abre o jogo sobre relação com Ana Castela: ‘A gente é bonitinho, né?’

Zé Felipe abre o jogo sobre relação com Ana Castela: ‘A gente é bonitinho, né?’

Tags:

Tragédia Boxe

Mais recentes

Imagem - Marcelo Sangalo lamenta morte do amigo Arturo Gatti Jr.: 'Vá em paz'

Marcelo Sangalo lamenta morte do amigo Arturo Gatti Jr.: 'Vá em paz'
Imagem - Virginia revela decepção com Vini Jr e abre o coração sobre expectativas: ‘Não vou mentir, estava feliz’

Virginia revela decepção com Vini Jr e abre o coração sobre expectativas: ‘Não vou mentir, estava feliz’
Imagem - Da mandioca ao caju: conheça cervejas feitas com ingredientes nordestinos e pouco comuns

Da mandioca ao caju: conheça cervejas feitas com ingredientes nordestinos e pouco comuns

MAIS LIDAS

Imagem - Tarifa da travessia Salvador-Mar Grande fica mais barata
01

Tarifa da travessia Salvador-Mar Grande fica mais barata

Imagem - Boas vibrações: 5 signos que terão ganhos e recomeços incríveis nesta semana
02

Boas vibrações: 5 signos que terão ganhos e recomeços incríveis nesta semana

Imagem - Virginia revela decepção com Vini Jr e abre o coração sobre expectativas: ‘Não vou mentir, estava feliz’
03

Virginia revela decepção com Vini Jr e abre o coração sobre expectativas: ‘Não vou mentir, estava feliz’

Imagem - Astros revelam reviravolta emocional até o fim da semana para os signos de Câncer, Escorpião e Capricórnio
04

Astros revelam reviravolta emocional até o fim da semana para os signos de Câncer, Escorpião e Capricórnio