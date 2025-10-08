NOVOS PAPAIS

Lucas Rangel e Lucas Bley mostram rostinho da filha Mia pela 1º vez: 'Maior presente'

Menina nasceu nesta segunda-feira (6) nos Estados Unidos

Elis Freire

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 21:24

Filha de Lucas Rangel e Lucas Bley nasceu nos Estados Unidos Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Após uma espera longa e cheia de emoções, Lucas Rangel e Lucas Bley puderam conhecer o rostinho da sua primeira filha, Mia. A menina nasceu nesta segunda-feira (6) nos Estados Unidos através do método de barriga solidária. Em post conjunto na noite desta quarta-feira (8), o casal de xarás se declarou para a pequena que chegou ao mundo.

Os dois agradeceram o que chamaram de "maior presente" que poderiam ter na vida. "No dia 06 de outubro, as 14:50, nossa princesa Mia veio ao mundo. Nunca imaginamos sentir um amor tão grande nessa vida e depois de tanto tempo ela está em nossos braços. Filha, você é o maior presente que poderíamos ter, vamos te proteger, te amar, cuidar, sonhar e construir uma linda família com você. Saiba que já é muito amada por todos ao seu redor, que Deus te abençoe hoje e sempre!", escreveram.

Os influenciadores finalizaram agradecendo aos fãs pelas manifestações carinhosas: "Obrigado pelas mensagens de carinho, pelas orações e todo amor enviado (mesmo a distância)! Vocês são incríveis".

Nos Stories, Lucas Rangel, que possui mais de 24 milhões de seguidores, anunciou que Mia já tem até um perfil no Instagram e convidou o público a seguir para acompanhar os momentos da bebê. "Vocês pediram tanto nos últimos meses que finalmente o perfil da Mia veio aí", disse Rangel.

Com dois dias de vida, Mia Rangel já tem perfil no Instagram Crédito: Reprodução