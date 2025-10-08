Acesse sua conta
Lucas Rangel e Lucas Bley mostram rostinho da filha Mia pela 1º vez: 'Maior presente'

Menina nasceu nesta segunda-feira (6) nos Estados Unidos

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 21:24

Filha de Lucas Rangel e Lucas Bley nasceu nesta quarta-feira (8)
Filha de Lucas Rangel e Lucas Bley nasceu nos Estados Unidos Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Após uma espera longa e cheia de emoções, Lucas Rangel e Lucas Bley puderam conhecer o rostinho da sua primeira filha, Mia. A menina nasceu nesta segunda-feira (6) nos Estados Unidos através do método de barriga solidária. Em post conjunto na noite desta quarta-feira (8), o casal de xarás se declarou para a pequena que chegou ao mundo. 

Os dois agradeceram o que chamaram de "maior presente" que poderiam ter na vida. "No dia 06 de outubro, as 14:50, nossa princesa Mia veio ao mundo. Nunca imaginamos sentir um amor tão grande nessa vida e depois de tanto tempo ela está em nossos braços. Filha, você é o maior presente que poderíamos ter, vamos te proteger, te amar, cuidar, sonhar e construir uma linda família com você. Saiba que já é muito amada por todos ao seu redor, que Deus te abençoe hoje e sempre!", escreveram. 

Nasce filha de Lucas Rangel e Lucas Bley

Mia, filha de Lucas Rangel e Lucas Bley
Mia, filha de Lucas Rangel e Lucas Bley por Reprodução
Mia, filha de Lucas Rangel e Lucas Bley por Reprodução
Mia, filha de Lucas Rangel e Lucas Bley por Reprodução
Mia, filha de Lucas Rangel e Lucas Bley por Reprodução
Registro do casal nas redes sociais por Reprodução | Redes Sociais
Mia, filha de Lucas Rangel e Lucas Bley por Reprodução
Registro do casal nas redes sociais por Reprodução | Redes Sociais
Registro do casal nas redes sociais por Reprodução | Redes Sociais
Registro do casal nas redes sociais por Reprodução | Redes Sociais
Registro do casal nas redes sociais por Reprodução | Redes Sociais
Registro do casal nas redes sociais por Reprodução | Redes Sociais
Registro do casal nas redes sociais por Reprodução | Redes Sociais
Registro do casal nas redes sociais por Reprodução | Redes Sociais
Mia, filha de Lucas Rangel e Lucas Bley por Reprodução

Os influenciadores finalizaram agradecendo aos fãs pelas manifestações carinhosas: "Obrigado pelas mensagens de carinho, pelas orações e todo amor enviado (mesmo a distância)! Vocês são incríveis". 

Nos Stories, Lucas Rangel, que possui mais de 24 milhões de seguidores, anunciou que Mia já tem até um perfil no Instagram e convidou o público a seguir para acompanhar os momentos da bebê. "Vocês pediram tanto nos últimos meses que finalmente o perfil da Mia veio aí", disse Rangel. 

Com dois dias de vida, Mia Rangel já tem perfil no Instagram
Com dois dias de vida, Mia Rangel já tem perfil no Instagram Crédito: Reprodução

Mia nasceu de uma barriga solidária nos Estados Unidos, um processo que o casal iniciou no início de 2024 e incluiu etapas de pesquisas, decisões legais e o acompanhamento da gestação até o nascimento. O casal optou pelo método nos EUA por causa das restrições no Brasil e usaram o processo de gestação por substituição com embriões doados para realizar o sonho de ter uma filha.

