Dois suspeitos são presos por envolvimento no roubo de joias do Louvre

Investigadores analisam amostras de DNA e impressões digitais; roubo aconteceu há uma semana

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 26 de outubro de 2025 às 07:32

Museu do Louvre, em Paris, na França
Museu do Louvre, em Paris, na França Crédito: Sergii Figurnyi/Shutterstock.com

Dois homens foram presos na noite do último sábado (25) como parte da investigação sobre o roubo de joias no Museu do Louvre, em Paris. O crime aconteceu no último domingo (19). Ainda não há confirmação oficial sobre o papel de cada suspeito na ação.

De acordo com a imprensa francesa, um dos homens foi preso no Aeroporto Charles-de-Gaulle enquanto se preparava para embarcar em um voo para o exterior. O outro foi detido pouco depois, na região metropolitana de Paris. O jornal Le Parisien afirmou que a dupla está sob custódia sendo investigada por "furto organizado" e "conspiração criminosa".

Joias roubadas do Louvre

Broche relicário (1855, Bapst, Paul-Alfred) por Reprodução
Tiara da Rainha Marie-Amélie por Reprodução
Tiara da Imperatriz Eugénia por Reprodução
Grande laço do corpete da Imperatriz Eugénia por Reprodução
Colar e brincos de Marie-Louise por Reprodução
Colar da Rainha Marie-Amélie por Reprodução
Brincos da Rainha Marie-Amélie por Reprodução
1 de 7
Broche relicário (1855, Bapst, Paul-Alfred) por Reprodução

A operação foi realizada pela Brigada Antibanditismo de Paris (BRB) e pelo Escritório Central de Combate ao Tráfico de Bens Culturais (OCBC). Os dois homens são originários de Seine-Saint-Denis e têm cerca de 30 anos. 

A promotora de Paris, Laure Beccuau, ainda não confirmou o número de prisões. Na última quinta-feira (23), ela afirmou que mais de 150 amostras de DNA, impressões digitais e outros vestígios foram coletadas no local. Os suspeitos fugiram com oito peças, avaliadas em cerca de 88 milhões de euros.

"As análises impõem atrasos, mas o retorno nos próximos dias pode abrir caminhos, especialmente se os autores estiverem registrados", falou Beccuau. A promotora acrescentou que as imagens de videovigilância, com o apoio de câmeras públicas e privadas de rodovias, bancos e empresas, permitiram seguir a rota dos criminosos por Paris e regiões vizinhas.

Os ladrões entraram no museu usando um elevador de carga instalado na rua, quebraram as vitrines que continham as joias com uma serra circular e fugiram em uma motocicleta.

Tags:

Jóias Paris Roubo Louvre Museu do Louvre Joia Roubadas França

