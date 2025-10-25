VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES

Suspeito de tentativa de estupro contra brasileira em Paris é preso

Jovem de 26 anos foi agredida com socos e mordidas em vagão vazio no dia 16 de outubro



Yan Inácio

Estadão

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 18:18

Suspeito foi flagrado por câmeras de segurança Crédito: Reprodução

O suspeito de tentar estuprar uma brasileira em Paris foi preso na noite da sexta-feira (24). Jordania Dias foi atacada em um trem na periferia de Paris no dia 16 de outubro.

Segundo o jornal Le Parisien, o homem detido em Mantes-la-Jolie, nos arredores de Paris, tem 26 anos. Em entrevista ao Le Parisien, o irmão da brasileira relatou que no momento do crime a jovem se deslocava em direção à periferia de Paris. No trecho entre a capital francesa e Choisy-le-Roi, o vagão onde ela estaria vazio, segundo ele.

Foi neste momento que o agressor entrou no trem, se aproximou da jovem e iniciou o ataque. Durante a agressão, Jhordana foi empurrada, sofreu mordidas e foi alvo de outros ataques físicos.