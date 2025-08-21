Acesse sua conta
Empresária morre de aneurisma um dia após passar mal em academia

Patrícia Pereira, de 45 anos, era muito querida na comunidade e deixa marido e filho de 18 anos

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 14:02

Patrícia Pereira passou mal na academia
Patrícia Pereira passou mal na academia Crédito: Reprodução

A empresária Patrícia Pereira, de 45 anos, morreu nesta quarta-feira (20) em Maceió, após sofrer um aneurisma um dia depois de passar mal em uma academia no bairro da Serraria. A informação é do portal G1.

Dona de uma loja de moda feminina no mesmo bairro onde morava e treinava, Patrícia era conhecida por seu envolvimento com a comunidade e sua paixão pela família. Ela era casada com o engenheiro Carlos Alberto Filho e deixa um filho, Pedro, que completou 18 anos no último domingo (17).

Empresária passou mal e morreu um dia depois

Patrícia Pereira passou mal na academia por Reprodução
Patrícia Pereira passou mal na academia por Reprodução
Patrícia Pereira passou mal na academia por Reprodução
Patrícia Pereira passou mal na academia por Reprodução
1 de 4
Patrícia Pereira passou mal na academia por Reprodução

Segundo relatos de amigos, Patrícia passou mal logo após os alongamentos, antes mesmo de iniciar os exercícios. Ela foi socorrida ainda na academia. "Acionamos o Samu, mas vimos que iam demorar. Ela teve uma parada e foi reanimada, então decidimos colocá-la no carro e levá-la correndo para o HapVida, que fica a menos de cinco minutos. Chegando lá, ela foi imediatamente intubada e, segundo o médico, a morte foi em decorrência de um aneurisma muito grave", contou o dono da academia Habeas Corpus, onde ela treinava.

A empresária já havia relatado dores de cabeça desde a sexta-feira (15), mas disse que estava se sentindo melhor e chegou a participar de uma aula de dança no domingo, dia do aniversário do filho.

Amigos descreveram Patrícia como uma mulher alegre, determinada e muito ligada à família. "Sem acreditar ainda. Patrícia era um ser incrível, apaixonada pela família e pela vida. Uma mulher batalhadora que nunca teve medo de enfrentar desafios", disse a jornalista Dulce Melo, amiga há mais de 20 anos. "Ela estava muito orgulhosa de Pedro. Nunca a vi triste. Mesmo com problemas, sorria", completou.

