Empresária morre de aneurisma um dia após passar mal em academia

Carol Neves
Publicado em 21 de agosto de 2025 às 14:02
A empresária Patrícia Pereira, de 45 anos, morreu nesta quarta-feira (20) em Maceió, após sofrer um aneurisma um dia depois de passar mal em uma academia no bairro da Serraria. A informação é do portal G1.
Dona de uma loja de moda feminina no mesmo bairro onde morava e treinava, Patrícia era conhecida por seu envolvimento com a comunidade e sua paixão pela família. Ela era casada com o engenheiro Carlos Alberto Filho e deixa um filho, Pedro, que completou 18 anos no último domingo (17).
Empresária passou mal e morreu um dia depois
Segundo relatos de amigos, Patrícia passou mal logo após os alongamentos, antes mesmo de iniciar os exercícios. Ela foi socorrida ainda na academia. "Acionamos o Samu, mas vimos que iam demorar. Ela teve uma parada e foi reanimada, então decidimos colocá-la no carro e levá-la correndo para o HapVida, que fica a menos de cinco minutos. Chegando lá, ela foi imediatamente intubada e, segundo o médico, a morte foi em decorrência de um aneurisma muito grave", contou o dono da academia Habeas Corpus, onde ela treinava.
A empresária já havia relatado dores de cabeça desde a sexta-feira (15), mas disse que estava se sentindo melhor e chegou a participar de uma aula de dança no domingo, dia do aniversário do filho.
Amigos descreveram Patrícia como uma mulher alegre, determinada e muito ligada à família. "Sem acreditar ainda. Patrícia era um ser incrível, apaixonada pela família e pela vida. Uma mulher batalhadora que nunca teve medo de enfrentar desafios", disse a jornalista Dulce Melo, amiga há mais de 20 anos. "Ela estava muito orgulhosa de Pedro. Nunca a vi triste. Mesmo com problemas, sorria", completou.