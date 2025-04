FRAUDE

INSS: seis milhões de aposentados e pensionistas foram lesados com esquema de descontos indevidos

Valores descontados mensalmente pelas entidades associativas chegaram a R$ 81,57

A fraude é investigada pela Operação Sem Desconto, deflagrada na última quarta-feira (23), pela CGU. Segundo a investigação, entidades de classe, como associações e sindicatos, formalizavam Acordos de Cooperação Técnica (ACTs) com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e esses acordos permitiam que as entidades realizassem descontos de mensalidades associativas diretamente na folha de pagamento de aposentados e pensionistas do INSS, sem a autorização dos beneficiários. >