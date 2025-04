DESVIOS BILIONÁRIOS

Presidente do INSS é afastado após operação da PF que apura fraudes de R$ 6,3 bilhões

Investigação aponta descontos indevidos em benefícios de aposentados

Carol Neves

23 de abril de 2025

Alessandro Stefanutto Crédito: Divulgação

O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Alessandro Stefanutto, foi afastado de suas funções nesta quarta-feira (23) após ser alvo de uma operação da Polícia Federal que apura irregularidades na entidade com fraudes bilionárias.>

De acordo com a PF, entidades que representavam aposentados e pensionistas aplicaram descontos indevidos de mensalidades associativas diretamente nos benefícios previdenciários. A fraude pode ter chegado a R$ 6,3 bilhões, de acordo com a CNN. >

A ação foi considerada uma das mais sensíveis e significativas em andamento pela corporação. O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, e o ministro da Controladoria-Geral da União, Vinícius Carvalho, comunicaram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a operação, que envolveu ambos os órgãos.>

A gravidade da situação indica que o governo precisará tomar medidas para lidar com os impactos das fraudes e garantir proteção aos aposentados. Após uma reunião no Palácio da Alvorada, o tema continua sendo discutido em novo encontro no Ministério da Justiça, acrescenta. >

Outro golpe>

A Polícia Federal desmantelou um esquema criminoso que movimentou ao menos R$ 2 bilhões em fraudes contra beneficiários de programas sociais, trabalhadores com saldo no FGTS e pessoas com direito ao seguro-desemprego. O golpe, que se estendia por todo o país nos últimos cinco anos, só foi possível graças à atuação de servidores da própria Caixa Econômica Federal, suspeita a investigação.>