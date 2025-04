DESCONTOS INDEVIDOS

Fraude no INSS: descubra se você foi vítima e como conseguir dinheiro de volta

Golpe desviou mais de R$ 6 bilhões de aposentados e pensionistas

A Polícia Federal investiga um esquema criminoso que movimentou ao menos R$ 6 bilhões em fraudes contra aposentados e pensionistas entre 2019 e 2024 por meio do Instituto Nacional do Seguro Social. A instituição ainda não informou quantas pessoas foram lesadas, no entanto, é possível checar por si só se houve um desconto indevido na sua conta, bloquear a cobrança e pedir devolução do dinheiro. >