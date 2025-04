ESQUEMA BILIONÁRIO

Aposentados foram 'vítimas fáceis' de criminosos que desviaram benefícios, diz ministro

Operação da PF e CGU investiga desvios de R$ 6,3 bilhões em benefícios entre 2019 e 2024

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, declarou nesta quarta-feira (23) que aposentados e pensionistas se tornaram "vítimas fáceis" de criminosos que desviaram parte dos pagamentos do INSS. A fala foi dada durante coletiva sobre operação da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União (CGU) contra fraudes no instituto. >

As investigações revelam que valores foram retirados indevidamente de beneficiários entre 2019 e 2024, totalizando R$ 6,3 bilhões. Segundo apurações, entidades sem estrutura falsificavam assinaturas para vincular aposentados e realizar descontos ilegais. O presidente do INSS foi afastado após o escândalo.